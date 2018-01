Medlem av nordkoreansk popgruppe deltok på nye Korea-samtaler

Etter det historiske møtet i forrige uke mellom Nord-Korea og Sør-Korea, har de to nasjonene i dag holdt et nytt møte.

Samtalene i dag handlet om Nord-Koreas ønske om å sende en kunstnertropp til OL i Pyeongchang neste måned, og hvor og når de eventuelt kan opptre, melder nyhetsbyrået Reuters.

Av samtalene kom det blant annet frem at et nordkoreansk orkester bestående av 140 musikere skal holde konsert i Seoul, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

I møtet skal det også ha blitt klart at de to landene skal holde et nytt møte onsdag, der de vil gå nærmere inn på forhold rundt selve OL-deltakelsen.

Medlem av jentegruppe deltok

En av de fremmøtte nordkoreanerne på møtet nær delelinjen mellom nord og sør, var lederen for jentebandet Moranbong, Hyon Song-wol.

DELTOK: Hyon Song-wol var en del av den nordkoreanske delegasjonen i møtet som ble holdt på nordsiden av grensebyen Panmunjom. Foto: AP

Iført en blå drakt og høye hæler, var hun en av Nord-Koreas fire delegater på møtet. Dette kan tyde på at bandet er et av landets foreslåtte kunstneriske innslag under vinter-OL.

– Moranbong vil nok komme, siden Hyon Song-wol er en av de nordkoreanske delegatene, sier den sørkoreanske forskeren Cheong Seong-Chang til Ap.

Jentebandet Moranbong ble etablert i juli 2012 av Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Bandet spiller sanger som er mer vestlig-inspirert enn mye annen nordkoreansk kultur. Låtenes innhold er derimot ofte lovprisning og hyllest av Kim, med titler som «Mors bursdag», om det ledende nordkoreanske partiet, og «Vi kaller ham far», som er en ode til Kim, skriver AFP.

Men om de nordkoreanske kulturinnslagene vil bidra til forsoning, vil tiden vise. Tidligere har jentegruppen opptrådt i militæruniformer og med bilder av langtrekkende militære raketter på scenen.

Samtidig har Sør-Korea en lov som forbyr lovprisning av Nord-Korea.

Foto: Kcna / Reuters

Kulturinnslag

Under det historiske møtet mellom de to landene forrige uke ble det klart at Nord-Korea ønsker å stille med deltakere under vinterlekene. Sør-Korea har siden den gang foreslått at de to koreanske statene kan marsjere inn sammen under åpningsseremonien.

Fredag foreslo den sørkoreanske regjeringen at samtalene i dag skulle ta opp forhold rundt Nord-Koreas OL-deltakelse. Men i stedet svarte Nord-Korea med å tilby samtaler om disse «kulturinnslagene».

NORDKOREANSK DELEGASJON: Lee Woo-sung, leder for den nordkoreanske delegasjonen Kwon Hook-bong og Hyon Song-wol. Foto: AP

I helgen har det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA kritisert Sør-Koreas president Moon Jae-in for å gi Donald Trump noe av æren for at samtalene med Nord-Korea de siste to ukene.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har planlagt et møte med begge de to nasjonene på Korea-halvøya på lørdag i Lausanne i Sveits.

I morgen 16. januar skal det holdes et møte i Vancouver i Canada om Nord-Koreas atomvåpenprogram, hvor rundt 20 land, inkludert Norge, deltar.