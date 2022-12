Medium: Zelenskyj er venta til Washington onsdag

Fox News' journalist Chad Pergram og nyheitsnettstaden Punchbowl News var først til å melde om besøket. Også nettstaden Axios melder dette.

Zelenskyj skal mellom anna besøkje Kongressen, der begge kammer er innkalla onsdag kveld. Speaker Nancy Pelosi har bede alle representantar møte opp fysisk for det ho kallar «eit veldig spesielt fokus på demokrati».

Ifølgje Punchbowl News skal Zelenskyj tale i Kongressen, noko som krev eit eige hastevedtak.

Fleire medium skriv at det er venta at Zelenskyj mellom anna vil takke dei amerikanske folkevalde den massive våpenstøtta landet hans får. Axios skriv at det er venta at USA kunngjer at Ukraina skal få det avanserte luftvernsystemet Patriot som Zelenskyj har bede om.

Ifølgje CNN skal Zelenskyj også møte president Joe Biden i Det kvite huset der førebuingane alt skal vere i gang.

Tryggleiken rundt Capitol Hill skal allereie vere innskjerpa. Besøket blir Zelenskyjs første til USA etter at Russland invaderte Ukraina i februar. Det er i tilfelle også det første kjende utanlandsbesøket hans sida krigen braut ut.