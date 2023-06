Medier: USA skal ha vært klar over Wagners planer allerede onsdag

Lørdag brøt det ut borgerkrigslignende tilstander i Russland.

Wagner-gruppen trakk seg ut av Ukraina og inn i Russland.

Med stridsvogner beveget de seg mot hovedstaden Moskva. Målet skal ha vært å avsette den militære ledelsen.

En Wagner-styrt stridsvogn i gatene i Rostov-na-Donu i Russland lørdag. Foto: AP

Det er knyttet stor usikkerhet til motivet for leder Jevgenij Prigozjins plutselige helomvending.

Han har i noe tid uttrykt misnøye over den militære ledelsen i Russland.

Jevgenij Prigozjin hilste på folket på vei ut av Russland lørdag kveld, etter at Belarus fikk på plass en avtale. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Det er blitt lansert en teori om at det kan ha vært en såkalt «falskt flagg-operasjon».

Prigozjin sier på sin side at operasjonen er et svar på et bombeangrep som drepte et stort antall av hans Wagner-soldater fredag. Han hevder angrepet ble beordret av ledelsen i Moskva, og sverget motangrep.

Samtidig skal amerikanerne ha vært kjent med planene i tiden før bombeangrepet.

Amerikanerne skal ha visst

Amerikansk etterretning skal nemlig ha hatt opplysninger om at Prigozjin planla konkrete aksjoner mot militærledelsen i Moskva.

Washington Post skriver at etterretningen skal ha vært kjent med planene siden midten av juni. CNN skriver at de hadde vært kjent med planene i «ganske lang tid». New York Times skriver at etterretningstjenesten holdt et møte om saken på onsdag.

Prigozjin og Wagner-soldatene som deltok i fremrykningen mot Moskva lørdag slipper straffeforfølgelse. Wagner-soldater som ikke deltok tilbys kontrakter med det russiske forsvaret. Foto: Reuters

Det er altså ikke helt klart hvor lenge amerikanerne skal ha visst om Wagner-gruppens planer.

Etterretningen skal ikke ha kjent detaljene i planene før kort tid før Prigozjin satte kursen innover i Russland. De skal likevel ha ment å vite nok til å varsle Det hvite hus.

Amerikanernes første bekymring var om Prigozjins planer ville påvirke Moskvas kontroll over Russlands enorme atomvåpenarsenal.

Etterretningstjenesten har i flere måneder vært på sporet av det spente forholdet mellom Wagner-sjefen og Russlands militære toppledelse, med forsvarsminister Sergej Sjojgu i spissen.

Wagner-sjefen er spesielt misfornøyd med den russiske forsvarsministeren, Sergej Sjojgu. Her sammen med president Vladimir Putin. Foto: AP

Bekymring rundt atomvåpenarsenalet

Situasjonen i Russland roet seg likevel lørdag kveld. Da fikk Belarus' president Aleksandr Lukasjenko på plass en avtale mellom partene.

Reuters skriver at lørdagens hendelser gjenopplivet en gammel frykt hos amerikanerne:

Hva skjer med Russlands atomvåpenarsenal ved en plutselig omveltning i landet?

Lørdagens hendelser vekket minner i de amerikanske sikkerhetstjenestene om det mislykkede kuppforsøket i datidens Sovjetunionen i 1991, skriver Reuters. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

– Etterretningstjenesten vil være superfokuserte på det russiske atomvåpenarsenalet, sier Marc Polymeropoulos. Han er tidligere offiser i CIA.

USA sier likevel at de ikke ser noen endringer i sikkerheten knyttet til russiske atomvåpen.

– Vi har ikke sett noen endringer i disponeringen av russiske atomstyrker. Russland har et spesielt ansvar for å ha kontroll over sine atomstyrker, sier en talsperson for det amerikanske sikkerhetsrådet til Reuters.