Medier: USA bidro til at krigsskipet «Moskva» sank

Krigsskipet sank 14. april etter å ha blitt truffet av to ukrainske missiler.

Ukrainske styrker skal ha fått hjelp fra amerikansk etterretning da de målrettet traff det russiske krigsskipet «Moskva» i Svartehavet, skriver CNN og NBC.

Etter å ha oppdaget et russisk krigsskip i Svartehavet, kontaktet ukrainske styrker USA for å få bekreftet at det faktisk var «Moskva», opplyser kilder til CNN.

USA bekreftet at det var «Moskva», og skal ha delt etterretning om skipets plassering.

Krigsskipet befant seg da mellom 60 og 65 nautiske mil sør for den ukrainske havnebyen Odesa.

Det er ikke kjent om USA visste at Ukraina ville angripe skipet. USA var ikke involvert i den avgjørelsen, skriver CNN.

Frykter Putins reaksjon

USAs rolle i forliset er ikke tidligere rapportert.

Amerikanske tjenestemenn skal ha uttrykt bekymring for at rapportering om amerikansk etterretningsdeling med Ukraina, kan føre til at den russiske presidenten Vladimir Putin vil reagere med sinne og fremprovosere en uforutsigbar handling, skriver NBC News.

Fartøyet sank etter å ha blitt rammet av to ukrainske krysserraketter av typen Neptun 14. april. Det var et mannskap på 510 om bord på skipet. «Moskva» var det største russiske krigsskipet som har sunket i kamp siden andre verdenskrig.

Russland har avvist at skipet ble angrepet og i stedet sagt at det hadde brutt ut en brann, som igjen førte til at ammunisjon detonerte om bord.

Det førte i sin tur til at fartøyet ble påført skader. Hele mannskapet ble reddet, har Russland hevdet.

Avviser medvirkning til drap av russiske generaler

Natt til torsdag skrev avisen New York Times at amerikansk etterretning bidro til at ukrainske styrker kunne drepe flere russiske generaler. Avisen viste til kilder som sa at Ukraina fikk detaljer om forventede troppeforflytninger, stedsinformasjon og andre detaljer, i sanntid. Samt at Ukraina brukte informasjonen i tillegg til sin egen etterretning for å gjennomføre målrettede angrep.

– Vi skaffer ikke til veie etterretning om hvor høytstående militære ledere på slagmarken befinner seg eller deltar i det ukrainske militærets beslutninger om angrep, sier Pentagon-talsmann John Kirby.

Ukraina tar sine egne beslutninger om russiske militærledere skal angripes, slår Kirby fast.

– Ukraina kombinerer informasjon som vi og andre partnere gir dem, med etterretning som de selv innhenter fra slagmarken, sier Kirby.

Sikkerhetsrådet i Det hvite hus kritiserer avisens sak og kaller den «uansvarlig».

– USA gir etterretning fra slagmarken for å hjelpe ukrainerne med å forsvare landet sitt. Vi gir dem ikke etterretning med hensikt om å drepe russiske generaler, sier rådets talsperson Adrienne Watson.

Talsmann for Forsvarsdepartementet i USA, John Kirby tilbakeviser påstander om at amerikansk etterretning har ført til at russiske generaler er blitt drept Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

– De dør i hendene mine

Ukrainas president Volodymyr sa i sin videotale sent torsdag kveld at de russiske angrepene av Azovstal-stålverket i Mariupol ikke stanser, selv om sivile fortsatt må hentes ut.

– Kvinner og mange barn er der. Bare forestill deg helvete, med mer enn to måneder med konstant skyting, bombing og død i nærheten, sa han.

Han la til at ukrainske myndigheter gjør alt de kan for å finne en løsning for å redde sine soldater som forsvarer Mariupol, skriver CNN.

– De har mange sårede, men de gir seg ikke. De holder posisjon. Vi forsøker å finne løsninger for å gi også disse trygghet, sa han.

En lege i det ukrainske militæret ber Tyrkia om hjelp til å få evakuert sivile og ukrainske soldater som er syke og såret, fra Azovstal stålverket i Mariupol.

– Folk dør i hendene mine i mangel av antibiotika, forteller en lege ved basen, tvitret nettavisen Kyiv Independent.

Fredag vil den ukrainske regjeringen fortsette med humanitære korridorer, ifølge den ukrainske visestatsministeren Iryna Vereshchuck.