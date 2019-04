Medier: Minst 42 drept i angrep på kriker og hotell på Sri Lanka

En sikkerhetskilde sier til nyhetsbyrået AP at seks eksplosjoner gikk mer eller mindre samtidig, og at tre kirker og tre hoteller er rammet.

To av kirkene kan ha blitt sprengt av selvmordsbombere, skriver nyhetsbyrået.

De foreløpige dødstallene varierer. Ifølge nyhetsbyrået AFP, som siterer en politikilde, er minst 42 drepte.

En talsmann for sykehuset i Colombo sier at 30 personer har omkommet og at 283 er skadde, skriver nyhetsbyrået AP.

Eksplosjonene ble meldt ved 06-tiden, norsk tid.

Kirker angrepet

Den første eksplosjonen skjedde ved St. Anthony's Shrine i byen Colombo. Byen er sete for regjeringen og er landets handelssentrum.

Den andre kirken som ble rammet var St. Sebastian's Church i Negombo, en by med katolsk majoritet, nord for Colombo på vestkysten.

Bilder fra bombestedet viser store ødeleggelser og skadde mennesker inne i kirkebyggene. Kirken ber på Facebook-siden sin folk om å komme og hjelpe familiemedlemmer.

Den tredje kirken som er angrepet er i Batticoloa på østkysten.

De hotellene som ble angrepet er Cinnamon Grand Hotel, Shanghri La Hotel og Kingsbury Hotel, ifølge lokale medier.

Disse hotellene er populære blant turister. Det skal være utenlandske turister blant de skadde, ifølge Daily Mirror.

