Medier: Mer «Høyre-humor» og færre Trump-vitser på BBC

Tim Davie tok over som BBC-sjef etter Tony Hall denne uken, og har utfordringer som økt konkurranse og en mulig skroting av TV-lisensen å jobbe med de neste årene.

Men de siste dagene er det humoren på BBC som har fått mye av oppmerksomheten på De britiske øyer.

Ifølge The Telegraph vil nemlig den nye kringkastingssjefen, som selv kommer fra høyresiden i britisk politikk, at BBC forplikter seg til å lage mer komedie som appellerer til større deler av det politiske landskapet.

Ifølge avisens kilder mener BBC-sjefen at mye av den komedien som sendes på BBC er mer kritisk mot de konservative, Donald Trump og Brexit enn den er mot venstresiden i britisk politikk.

BBCs humorprodusenter må derfor i fremtiden finne en bedre balanse i humoren. Ifølge The Guardian har det i lengre tid vært et press på produsentene i BBC fra ledernivå om å finne komikere som støtter høyresiden og Brexit.

NY SJEF: Tim Davie tok over i BBC denne uken. Foto: Andrew Milligan / AP

Ønsker nyheten velkommen

TV-showene som er mest kritiske til høyresiden kan også bli tatt av sendeplanen etter hvert, ifølge avisen.

The Guardian skriver at noen av programmene som er i fare, skal være satireshowet «Have I Got News For You» og Radio 4-programmet «The Now Show».

Nytt på Nytt er en norsk versjon av «Have I Got News For You», som har gått på BBC siden 1990, mens satireprogrammet «The Now Show» ser på ukens nyheter.

Begge anklages for urettferdig behandling av Tories, altså de konservative, samt Donald Trump og Brexit.

Ben Bradley, som er et konservativt parlamentsmedlem, har tidligere beskyldt BBCs humor for å være venstrevridd. Han ønsker derfor nyheten velkommen.

– Jeg hadde gjerne sett at flere komikere på høyresiden fikk en sjanse i stedet for å bli svartelistet for sine standpunkter, sier han.

HØYRE-SATIRE: Kringkastingsrådet ba om at NRK etablerte et satiremiljø med ståsted på høyresiden etter klager på programmet "Salongen".

Foreløpig har ikke BBC kommentert opplysningene, men Davie holdt sin første tale til de ansatte som BBC-sjef torsdag.

Der nevnte han ikke humorshowene spesielt, men han trakk frem upartiskhet som et av satsingsområdene til kanalen. Han varslet også at det ville komme nye retningslinjer for de ansatte på dette området.

Ba NRK om mer satire fra høyresiden

Også NRK har flere ganger måttet tåle anklager om venstrevridd humor.

I 2015 ba Kringkastingsrådet om at NRK etablerte et satiremiljø med ståsted på høyresiden, i tillegg til den nåværende satiren med ståsted på venstresiden. Uttalelsen kom etter flere klager på radioprogrammet «Salongen», som gikk på P2.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mente da at rådet var noe bastant i det fremlagte forslaget til uttalelse. Han viste blant annet til at Nytt på Nytt hadde flere gjester fra den blå siden enn den røde.

Kringkastingsrådet fikk også liten støtte fra komikermiljøet i Norge.

BBC har for øvrig vært i hardt vær den siste tiden etter at de vurderte å droppe vokalversjoner av Rule, Britannia! og Land of Hope and Glory under tradisjonsrike Last Night of the proms i Royal Albert Hall. Begrunnelsen var at mange forbinder sangene med landets kolonitid og slaveriet.

Men etter kritikk fra også statsminister Boris Johnson, valgte BBC å beholde sangene i programmet.