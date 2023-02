Medier: Flere pågrepet for å planlegge aksjon mot det svenske konsulatet i Istanbul

Den tyrkiske TV-kanalen TRT Haber skriver at 15 personer er pågrepet av sikkerhetsstyrker i en koordinert aksjon. De skal være tilknyttet organisasjonen ISIS-K, en undergruppe av terrororganisasjonen IS.

– Vi har fått de samme opplysningene og står i kontakt med våre folk i Tyrkia, skriver utenriksdepartementet i Stockholm i en e-post til avisen Aftonbladet.

Avisen skriver at ordren om å aksjonere kom som en konsekvens av at Rasmus Paludan brant en koran foran den tyrkiske ambassaden i Stockholm.

Nyheten om pågripelsene kommer med et komplisert politisk bakteppe. Det er presidentvalg i Tyrkia 14. mai, der Recep Tayyip Erdogan kjemper for å bli gjenvalgt. Samtidig bruker han Sverige og Finlands Nato-søknad for å skaffe støtte internt i Tyrkia.

Svensk UD har tidligere bedt svensker i Tyrkia om å være «forsiktige og årvåkne»

Ordre om aksjon

Ifølge tyrkiske medier mener politiet at det gikk ut en ordre fra ledelsen i terrororganisasjonen om å slå til flere mål i Istanbul.

De skal blant annet ha forberedt en aksjon mot det svenske konsulatet i Istanbul. Det er ikke kommet noen detaljer om hva dette innebærer, eller hva slags aksjon det er snakk om.

Gruppen skal også ha forberedt angrep mot steder der kristne og jøder samles, ifølge tyrkiske myndigheter.

Tyrkiske myndigheter understreker at de ikke har avdekket at gruppen hadde lagt konkrete planer.

