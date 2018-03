Medier: Flere omkomne etter at gangbro kollapset i Miami

Alejandro Camacho i trafikkpolitiet i Florida sier til CNN at «fem til seks kjøretøy» ble knust under broen.

– Flere personer mistet livet. Jeg vet ikke hvor mange, sier Camacho i et telefonintervju med nyhetsbyrået Reuters.

Broen kollapset over en seksfelts-motorvei ved et universitetsområde. Nødetatene er på stedet, og en talsperson for brannmannskapene sier til kanalen at flere personer er skadd.

Flere personer skal ha mistet livet da en gangbro kollapset utenfor Miami torsdag. Foto: Roberto Koltun / AP

Til sykehus

Gangbroen skal sørge for trygg gangveien til universitetsområdet ved Florida International University fra et område med flere studentboliger, ifølge Miami Herald.

Ifølge avisa er minst åtte personer brakt til et sykehus nær ulykkesstedet. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

I en uttalelse sier universitetet at de er «sjokkert og triste over den tragiske hendelsen.»

– På nåværende tidspunkt er vi fortsatt involvert i redningsarbeidet og samler inn informasjon. Vi jobber tett med myndighetene og nødetatene på stedet, heter det videre i uttalelsen.

Ekstremvær

Elementet som brøt sammen ble installert lørdag og broen skulle først åpnes neste år, skriver NBC. Broen var 53 meter lang og veide 950 tonn.

Ifølge informasjon om broen på universitetets nettside er byggekostnadene på over 14 millioner dollar.

Broen er designet for å kunne motstå en orkan av kategori fem, det øverste nivået, og den skulle etter planen kunne stå på stedet i mer enn 100 år.