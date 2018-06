Medier: Ansetter tidligere toppleder i Fox News som kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus

Ifølge den amerikanske tv-kanalen vil ansettelsen av Bill Shine bli offentliggjort i slutten av uka. Shine blir dermed trolig den femte kommunikasjonsdirektøren i Det hvite hus siden Trump tiltrådte som president i januar 2017.

Flere andre amerikanske medier, deriblant Wall Street Journal og The New York Times, skrev tidligere onsdag at Shine er favoritt til å bli ansatt som Trump-administrasjonens nye kommunikasjonssjef. Shine skal ifølge ABC News ha hatt flere møter med Presidenten de siste ukene.

Shine måtte gå av som sjef i Fox News i mai måned i fjor. Årsaken var håndteringen hans av flere #MeToo-skandaler i mediehuset.

Tar over etter Hicks

Tidligere kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, 29 år gamle Hope Hicks forlot stillingen 28. februar i år. Hicks hadde da vært fungerende kommunikasjonsdirektør siden midten av august 2017.

TRUMP OG HICKS: Donald Trump med sin tidligere kommunikasjonssjef Hope Hicks utenfor Det ovale kontor i mars 2018, etter at Hicks varslet sin avgang. Foto: Carlos Barria / Reuters

Siden Hicks gikk av skal Trump ifølge kilder til ABC News, ha fungert som sin egen kommunikasjonssjef.

Siden Trump ble president har han hatt fire kommunikasjonssjefer: Mike Dubke, Sean Spicer, Anthony Scaramucci og Hope Hicks.

Fox News

Anonyme kilder som The New York Times siterer, sier at Shine så sent som for en måned siden, ikke ønsket jobben i Det hvite hus.

GOD KONTAKT: Tv-vert og Trump-venn Sean Hannity kjenner også Trump-administrasjonens nye kommunikasjonsdirektør. Foto: Carolyn Kaster / AP

Shine sa opp stillingen som toppsjef i Fox News etter at grunnleggeren av tv-kanalen Roger Ailes ble anklaget for seksuell trakassering av flere kvinnelige ansatte.

Bill Shine har ikke noen politisk erfaring fra før, men har flere bekjente i presidentens innerste krets, blant annet Sean Hannity – programlederen på Fox News som Trump har et nært forhold til.