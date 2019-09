Medier: – Trump presset australsk statsminister på telefon

Den siste uken har den amerikanske presidenten fått voldsom oppmerksomhet etter en telefonsamtale han hadde med den ukrainske presidenten 25. juli.

Trump skal ha bedt om informasjon

Nå skriver avisen The New York Times at Trump også skal ha presset den australske statsministeren på telefon. Avisen har snakket med to ulike amerikanske tjenestemenn som skal ha kjennskap til samtalen. CNN skriver at de har fått bekreftet opplysningene fra én tjenestemann.

Også australske ABC News får bekreftet at anmodningen fant sted.

Ifølge de to mediene skal Trump ha bedt Scott Morrison om hjelp til å skaffe informasjon til en undersøkelse som det amerikanske justisdepartementet skal gjennomføre og som Trump håper vil sette Muellers etterforskning i et dårlig lys.

Muellers gransking har konkludert med at russiske myndigheter drev en systematisk kampanje for å sverte demokraten Hillary Clinton og sikre at Trump vant valget.

Scott Morrison og Donald Trump møttes i Ohio i september. Foto: John Minchillo / AP

Holdt tilbake referat

Ifølge New York Times' kilde er referatet fra telefonsamtalen mellom Trump og australske Morrison bare gjort tilgjengelig for en liten gruppe av presidentens ansatte, noe som skal være uvanlig. Det samme skjedde da Donald Trump hadde en telefonsamtale med den ukrainske presidenten, skriver avisen.

I den samtalen oppfordret Trump Ukrainas president til å sette i gang en korrupsjonsetterforskning av sønnen til sin politiske motstander Joe Biden.

Sønnen hadde et styreverv i et ukrainsk gasselskap, samtidig som faren var visepresident i USA.

Biden kan bli Trumps sterkeste utfordrer i presidentvalgkampen i 2020. Kritikerne sier Trump misbrukte sin makt som president ved å presse en utenlandsk statsleder for å oppnå politiske fordeler på hjemmebane.