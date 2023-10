Belgias innenriksminister Annelis Verlinden bekrefter at det er den antatte gjerningsmannen som er skutt, og at han mottar livreddende førstehjelp.

Det har derimot kommet sprikende meldinger på om den antatte gjerningspersonen skal ha overlevd skuddene på kaféen.

Belgisk påtalemyndighet opplyste at mannen var skutt og pågrepet, mens flere belgiske medier melder at den antatte gjerningspersonen skal ha blitt drept av skuddene.

Belgias innenriksminister Annelis Verlinden sier følgende om situasjonen:

– Våpenet som skal ha blitt brukt i angrepet ble funnet ved mannen i Schaarbeek i dag morges. Det gjør sannsynligheten for at det er gjerningsmannen større. Vi tar fingeravtrykk for å bli 100 prosent sikker, sier innenriksminister Verlinden, ifølge VRT.

Ifølge HLN skal politiet ha blitt tipset om en observasjon av gjerningsmannen på en kafé i Schaarbeek.

Jakten på gjerningspersonen ble satt i gang mandag kveld etter at to svenske statsborgere ble drept i skytingen ved 19-tida mandag, og en tredje person ble skadd.

Den skadde skal også være svensk, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Belgia etterforsker skytingen som terrorangrep.

Kaller seg IS-soldat

I en video lagt ut på den antatte gjerningsmannens Facebook-profil kaller han seg for en IS-soldat og sier at han har «drept tre svensker».

Avisa Het Laatste Nieuws (HLN) navngir «Abdesalem L» en 45 år gammel mann bosatt utenfor Brussel som mannen på videoen.

I videoen er han iført en oransje jakke og hvit hjelm.

Andre klipp som sirkulerer i sosiale medier etter drapene, viser også en mann i tilsvarende jakke og hjelm som begår skytingen.

To personer skal ha blitt skutt og drept i Brussel

Den belgiske kringkasteren RTBF omtaler også samme 45-åring. Stemmen i videoen snakker arabisk med sterk tunisisk aksent, ifølge RTBF.

5000 politifolk involvert i jakten

Mannen skal opprinnelig være fra Tunisia, men skal ha oppholdt seg i Belgia på ulovlig hvis en stund, mens han har søkt om asyl flere ganger.

Han skal ifølge enkelte medier ha vært involvert eller etterforsket for terrorrelaterte saker i Tunisia.

Belgiske sikkerhetstjenester skal ha vært kjent med mannen, ifølge Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT).

Ifølge HLN har belgisk politi omringet mannens bolig, men hadde ved 2.30-tida natt til tirsdag foreløpig ikke tatt seg inn.

Myndigheten oppfordrer folk til å holde seg inne og være svært oppmerksomme så lenge gjerningspersonen er på fri fot. Foto: AFP

Belgisk påtalemyndighet mener et motiv for handlingen var å ramme svenske statsborgere. Dette bekreftet også Belgias statsminister Alexander De Croo på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Trusselnivået i Brussel er nå på nivå fire, som er det høyeste nivået. Nivået på landsbasis er derimot på tre.

Belgisk politi jobber nå på spreng med å finne gjerningsmannen.

De Croo opplyste at 5000 politifolk er involvert i jakten. I tillegg skal familien til den antatte gjerningsmannen være arrestert.

Belgias statsminister Alexander De Croo omtalte angrepene i Brussel som «terrorgalskap». Foto: AFP

Aktor: Fulgte etter svenske supportere

Under den samme pressekonferansen, som ble holdt på krisesenteret tirsdag morgen, avklarte aktor hva som skal ha skjedd.

– Skytteren, identifisert som en tunisier ulovlig i Belgia, fulgte svenske supportere som satte seg inn i en taxi. Han skjøt disse supporterne da de gikk ut av taxien, og gikk så langt som å jage dem inn i en bygningslobby, forklarte han, ifølge den belgiske avisen Le Soir.

Gjerningsmannen ropte «Allahu Akbar» da han hoppet av scooteren sin og begynte å skyte rundt seg med et kalasjnikov automatgevær eller lignende våpen, skriver avisa SudInfo. Gjerningsmannen stakk deretter fra stedet på scooteren.

Minst et av ofrene var iført svensk fotballdrakt, siden Sverige skulle møte Belgia i EM-kvalifisering samme kveld.

Angrepet skjedde rundt fem kilometer fra Kong Baudouin stadion, hvor kampen startet klokken 20.45. Omstendighetene rundt skytingen ble klart litt inn i kampen, og den ble derfor avbrutt ved pause på stillingen 1-1.

Krimteknikere startet å jobbe på åstedet like etter skytingen i går kveld. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

Oppfordres til å ikke vise at man er svensk

Klokken kvart på to i natt fikk de svenske supporterne på stadion beskjed om at de kunne ta taxi eller Uber hjem, ifølge norske Hans, som var på tribunen.

Svenskene som befinner seg i Brussel har mottatt en SMS som ber dem holde seg på et trygt sted, ifølge SVT.

Flere svenske supportere var tydelig preget over angrepet. Foto: AP

Den svenske kirken i Brussel har fått beskjed om å holde stengt. Samtidig oppfordres folk til å ta ned flaggene sine og ikke vise tegn på at de er svenske, skriver SVT.

Barth Eide: E t skrekkelig angrep

Norges ferske utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NRK at han har sterk solidaritet med svenskene.

– Dette er et skrekkelig angrep. Som Belgias statsminister sier, så tyder alt på at dette er et terrorangrep rettet mot svensker, vårt broderfolk, på fotballfest i Brussel. Det er fryktelig.

Espen Barth Eide håper det snart blir avklart hva angrepet var og hvem som står bak. Foto: NTB

Utenriksministeren ønsker ikke å spekulere i om angrepet kan ha noe å gjøre med koranbrenningen som har foregått i Sverige de siste månedene.

– Det er noe belgiske myndigheter må avklare.

Sikkerhetssituasjonen i Norge forblir uendret foreløpig.

– Det er klart at vi følger med. Vi har erfaring med at når det er dramatiske begivenheter slik vi ser nå, så kan det smitte over til Norge, men enn så lenge er det ikke kommet noen ny sikkerhetsvurdering.