I 30 år har forretningsmannen Jimmy Lai åpent kritisert Kina og kommunistledelsen. Nå er han pågrepet og siktet etter Kinas nye sikkerhetslov.

Hans to sønner og flere av avisas ledere ble også anholdt. Mediehuset ble deretter gjennomsøkt av minst hundre politibetjenter, skriver Ap.

En politimann undersøker en av kontorplassene i Apple Daily. Bildet er tatt av en av de ansatte i avisa. Foto: APPLE DAILY / Reuters

Lai eier tabloidavisen Apple Daily og mediekonsernet Next Media. Lai har vært en skarp kritiker av Kinas autoritære styre.

Avisa Apple Daily viser videoer og billedserier fra arrestasjonen.

Kan risikere hard dom

En kilde i politiet sier til AFP at Lai ble pågrepet og siktet for å ha konspirert med utenlandske makter. Dette er en av de nye forseelsene i sikkerhetsloven sentralmyndighetene i Kina innførte i Hongkong i juni. Lai er også siktet for bedrageri.

Strafferammen for å ha konspirert med utenlandske makter er fra tre til ti års fengsel. Men dommen kan skjerpes til livsvarig fengsel dersom handlingene blir vurderes som spesielt alvorlige.

Det var et stort antall politifolk som deltok i aksjonen for å arrestere Lai. Foto: Vincent Yu

Ifølge den statlige kinesiske avisa The Global Times er det lite trolig at Lai blir løslatt mot kausjon. Avisa antyder at medieeieren kan risikere en streng straff.

Kalles «forræder»

Lai har besøkt Washington D.C. flere ganger i det siste for å samle støtte til demokratibevegelsen i Hongkong. Han har møtt flere høytstående tjenestemenn, blant dem USAs utenriksminister Mike Pompeo.

Hong Kong dør under de nye sikkerhetslovene sa Lai i et intervju i begynnelsen av juli. Foto: Vincent Yu / AP

Det har fått ledelsen i Beijing til å kalle ham en «forræder», skriver Reuters.

Lai har også tidligere blitt arrestert. I februar ble han tiltalt for ulovlig forsamling og trusler. Da ble han senere løslatt mot kausjon. Ifølge kinesiske medier er Lai en av fire i det de kaller «firebanden», som skal ha ledet protestene i Hongkong mot Kina.

Hongkong-politiet skriver på sin offisielle Twitter-konto at til sammen sju personer i alderen 39 til 72 år er arrestert. Alle er siktet for å ha samarbeidet med fremmede makter.

- Vil fjerne medier

Lai er den mest kjente av de personene som er blitt arrestert siden Kina innførte nye sikkerhetslover for Hongkong. Jimmy Lai har også britisk statsborgerskap.

Opposisjonspolitikeren Eddie Chu-hoi Dick mener at arrestasjonen av Lai er et ledd i Kinas strategi for å fjerne kritiske medier i Hongkong. Foto: ANTHONY WALLACE

Politikeren Eddie Chu-hoi Dick sier til Ap at han tror Kinas kommunistparti ønsker å stenge avisa Apple Daily. Han mener arrestasjonen er et ledd i en aksjon for gradvis å fjerne kritiske medier fra Hongkong.

Chou-hoi Dick ble valgt inn i lokalforsamlingen i Hongkong i 2016.,

Selv ble han i forrige uke tiltalt for å ha deltatt på en minnemarkering i Hongkong for massakren på Den himmelske freds plass i Beijing 4. juni 1989.

I forrige uke ble valgene i Hongkong i september utsatt ett år. Den offisielle begrunnelsen er koronapandemien, mens mange opposisjonelle i Hongkong ser det i sammenheng med at Kina vil stramme sitt grep om byen.

Flere land har oppfordret Kina til å holde valgene så snart som mulig, blant dem Storbritannia, som tilbakeførte byen til Kina i 1997.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina.

Hongkong skulle beholde sitt økonomiske og sosiale system i 50 år under prinsippet «ett land – to systemer». Opposisjonelle i byen mener dette undergraves av ledelsen i Beijing nå.

