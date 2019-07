Eritreiske Medhanie Tesfamariam Berhe har siden 2016 sittet i et høysikkerhetsfengsel på Sicilia.

Fredag ble han satt fri etter at en dommer i Palermo gjorde det klart at feil mann var blitt arrestert, skriver The Guardian.

– Det handler om feil identitet. Mannen i fengsel var blitt arrestert på feil grunnlag, sa dommer Alfredo Montalto og beordret at Berhe umiddelbart skulle settes fri.

Berhe ble imidlertid kjent skyldig i å ha hjulpet til med ulovlig immigrasjon etter å ha bistått et søskenbarn med å komme seg til Libya. Fordi han har sittet tre år i varetekt, ble han likevel satt fri umiddelbart.

Har vært flere ganger i Palermo

Tobarnsmoren Hiwet Tesfamariam Behre bor på Rykkinn i Bærum Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Medhanie søster, Hiwet Tesfamariam Behre, bor på Rykkinn utenfor Oslo.

Hun har flere ganger tidligere vært i Palermo for å hjelpe broren, og er der også fredag.

– Jeg har ikke ord for å forklare hva jeg føler. Det har vært et mareritt. Et virkelig mareritt, sier søsteren.

368 mennesker druknet

Historien om Behres problemer startet 3. oktober 2013 like utenfor den italienske øya Lampedusa.

En fiskebåt med over 500 mennesker om bord tok fyr og sank til bunns. 368 mennesker druknet, de fleste av dem var fra Eritrea.

Tragedien rystet Italia, som erklærte landesorg. Paven kalte hendelsen en skam.

EU lovet et krafttak mot menneskesmuglerne. Profitørene som sender migranter fra den nordlige Afrika, over Middelhavet inn i Europa skulle nå jages og arresteres.

Et internasjonalt politisamarbeid som fikk navnet Operasjon Glauco ble innledet. Ansvaret for storsatsingen havnet hos mafiajegeren Calogero Ferrara.

Trodde han var «Generalen»

Italia erklærte landesorg etter ulykken utenfor Lampedusa der 368 båtflyktninger døde. Foto: ANTONIO PARRINELLO / Reuters

I to år drev europeisk politi intens etterforskning i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Metodene var avhør av flyktninger, spaning og avlytting.

På forsommeren 2016 meddelte italiensk politi at de hadde fått utlevert en eritreisk mann med kallenavnet «Generalen».

Ifølge italiensk politi hadde han organisert smuglerruten mellom Afrikas horn og Europa.

Nettverket han ledet strakte seg fra Eritrea, via Sudan og hele veien opp til Sverige og Norge.

Da italienske medier offentliggjorde bilder av den arresterte, fikk de imidlertid raskt alarmerende opplysninger fra eritreere i Europa.

Venner og familiemedlemmer, menneskerettighetsforkjempere og journalister sa alle det samme: Dette er feil mann, dette er ikke den ettersøkte Medhanie Yehdego Mered (35), dette er 27 år gamle Medhanie Tesfamariam Behre fra Asmara.

Krever erstatning

Til tross for at stemmeanalyser, DNA-prøver og vitnemål har vist at Behre ikke er «Generalen», har den italienske påtalemyndigheten fortsatt rettssaken mot Behre.

Under sin prosedyre i rettssaken 17. juni i år, avviste aktor Calogero Ferrara at de hadde tatt feil mann og krevde 14 års fengsel for Behre.

Nå reagerer Behres familie og krever at han får erstatning for tiden han har sittet i fengsel.

De vil også ha en gransking av ledelsen av påtalemyndigheten på Sicilia som de anklager for å fabrikkert saken som gjorde at en uskyldig har sittet tre år i fengsel.