Medelev av drepte Nahel: Det kunne vært meg

– Jeg føler meg veldig utsatt. I hverdagen min føler jeg på denne spente atmosfæren. Han gikk på skolen min, det kunne like gjerne skjedd med meg, forteller Hichem Benakmoum.

Han forteller at mange nå identifiserer seg med den avdøde medeleven. De kjenner på en frykt for politiet i hverdagen.

– Når jeg ser at dette skjer med noen på min alder, får jeg en følelse av urettferdighet. Det er nok ikke første gang dette skjer, sier 18-åringen.

– Vi skal ikke putte alle politifolk i samme bås, men jeg skulle bare ønske at vi hadde et vennlig forhold til politiet.

Forstår at folk demonstrerer

Et annet sted i Nanterre, i nabolaget der 17 år gamle Nahel vokste opp og jobbet som pizzabud, møter vi Idhsayna Younes.

Han kjente gutten og er kritisk til politiets maktbruk. Han forstår at folk tar til gatene.

– Med alt som har skjedd de siste årene så har sinnet begynt å vokse. I årevis har ungdommen holdt det inne. Men når det går over grensen, da går det ikke lenger. Nå har politiet vårt begynt å oppføre seg som de gjør i USA. Det lar vi ikke skje. Folket vil ikke la seg overkjøre

Idhsayna Younes (29) bor i samme nabolag som den drepte 17-åringen. Foto: Philippe Bedos Ulvin / NRK

Den drepte hadde etnisk bakgrunn fra Nord-Afrika. Det har bidratt til nye beskyldninger om systematisk rasisme i politiet og rettsvesenet i franske storbyer.

FN: Frankrike må ta et oppgjør med rasisme

FN sier i dag at de mener tiden er inne for å ta skikkelig tak i problemene.

– Det er på tide at landet tar skikkelig opp de dyptstikkende problemene med rasisme og rasediskriminering ved håndhevelse av loven, sier talsperson Ravina Shamdasani hos FNs høykommissær for menneskerettigheter.

NRK har bedt om en kommentar til FNs uttalelser fra den franske ambassaden. De har ikke besvart vår henvendelse.

Landets president Emmanuel Macron har tidligere benektet at systematisk rasisme skjer i landet.

Etter dagens krisemøte i regjeringen, var fokuset hans på å få slutt på opptøyene. Han lovet mer politi i gatene – i tillegg til de 40.000 ekstra som allerede er satt inn i et forsøk på å stanse opptøyene.

Han bad også foreldre holde barna sine hjemme.

– Det er foreldrenes ansvar å holde dem hjemme. Det er ikke statens jobb å handle i deres sted, sa han.

Mange hundre pågrepet

De voldsomme opptøyene startet etter at politiet drepte den 17 år gamle Nahel da han forsøkte å stikke fra en trafikk-kontroll tirsdag.

Sterke bilder: 17-åring ble drept av politi Du trenger javascript for å se video.

Politimannen som skjøt er nå arrestert og siktet for drap.

Fredag spredte opptøyene seg til hele landet, fra Pyreneene i sør, til Roubaix i nord.

Det har vært hærverk, steinkasting, og plyndring. Butikker og offentlige kontorer har blitt påtent.

Uroen har også spredt seg til Belgia.

Opptøyer i Nanterre 29. juni. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

875 personer ble pågrepet etter opptøyene natt til fredag, melder AP. Halvparten av disse ble arrestert i Paris.

249 politifolk ble skadet, ifølge myndighetene.

I kveld forbereder politiet seg på nye opptøyer. Det settes inn pansrede kjøretøy, ifølge statsminister Élisabeth Borne.

Uforholdsmessig bruk av makt

FN ber politiet vise skjønn fremover.

– Alle påstander om uforholdsmessig bruk av makt må etterforskes raskt, sier Shamdasani.

FNs rettighetskontor er bekymret for urolighetene etter politidrapet og det store antallet politifolk som er skadd i opptøyene.

– Det har vært mye plyndring og vold, og enkelte bruker protestene for disse formålene, sier hun.

– Opptøyene vil fortsette

I Nanterre ryddes gatene etter gårsdagens opptøyer.

Utbrente biler og knuste ruter preger gatebildet.

Brente biler i Nanterre. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

Udommene NRK snakker med, lover at det vil bli mer av dette i tiden som kommer. Det forårsaker fortvilelse, men også forståelse hos innbyggerne i Paris-forstaden.

Idhsayna Younes har ingen tro på at dette kommer til å roe seg.

– Det må bli nye regler for politiet, for at det ikke skal føles blant befolkningen som om vi er mindre verdt, sier han.

– Jeg tror at opptøyene vil fortsette med full styrke inntil det skjer noe i rettssystemet.