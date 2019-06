Med regnbogeflagget på flukt

Dei har fleire ting til felles. Dei er skeive, dei er flyktningar og dei bur i eit kontinent kor både politikarar, religiøse leiarar og vanlege folk meiner at dei ikkje skal få leve ut sin kjærleik.

Flykta på grunn av legninga

Same dag som Noreg samla seg under norske flagg for å feire nasjonaldagen, så samla desse flyktningane seg under regnbogeflagget for å markere den internasjonale dagen mot homofobi. Deira 17. mai-tog gjekk til Nairobi-kontoret til FNs høgkommissær for flyktningar.

– Me forsøker å krevje våre rettar som flyktningar. Me er også menneske. Me har blod i årene våre, så sjå på oss som menneske, seier Aisha Nakakande til det spanske nyheitsbyrået Efe.

Kongolesiske Ali Djabiri saman med to andre homofile flyktningar som har søkt tilflukt i Kenya, men som likevel kjenner seg utrygge. Foto: SIMON MAINA / AFP

Ho er ei lesbisk kvinne frå Uganda, og har som mange andre homofile i Aust-Afrika flykta frå heimlandet og søkt tilflukt i Kenya.

Sjølv om homofili også er forbode i Kenya, så anerkjenner dei homofile sin rett til å søke asyl. Ei undersøking gjort av Pew Research Center i 2013 viser at heile 90 prosent av folket i Kenya meiner homofili ikkje bør vere lovleg. Det er ofte fordommar mot homofile i Afrika, og mange trur det er ein samanheng mellom homofili og pedofili.

Fleire av dei som demonstrerte i Nairobi var transpersonar. Foto: SIMON MAINA / AFP

Krev at FN sikrar trygge soner

Sjølv om homofile flyktningar får opphaldsløyve i Kenya, så er dei frustrerte fordi dei vert plasserte i ein av to flyktningleirar i det nordlege Kenya. Og i dei leirane er ikkje tilhøva særleg gode, fortel dei skeive flyktningane.

– Dei oppdaga meg og kjærasten min, så dei slo oss, og alt mogleg anna. Eg veit ikkje kor ho er fordi eg berre la på sprang. Når dei slår deg, når dei trakasserer deg, dei er ute etter å drepe deg. Då spring du berre, fortel 23 år gamle Nakakande.

No krev flyktningane at FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) tek tak og skaper trygge sonar for dei som er skeive. Dei får støtte frå organisasjonen Human Rights Watch.

– Kvar gong lokalsamfunnet oppdagar kven dei er, uansett kor dei har blitt plasserte, så begynner dei å kjenne seg truga. Så det som desse flyktningane ber UNHCR om er faktisk ikkje å bli flytta, men å bli beskytta, seier Otsieno Namwaya i Human Rights Watch til Efe.

Mange av flyktningane håper å kunne bli flytta til andre land, og draumen er Europa, USA og Australia. Veldig mange av dei som kjem til Kenya kjem frå Uganda kor både politikarar, kyrkjer og folk flest bidreg til at det er farleg å vere homofil.

Ali Djabiri frå Kongo med regnbogeflagget utanfor Nairobi-kontoret til FNs høgkommissær. Foto: Ben Curtis / AP

Dødsstraff og fengsel

I nokre afrikanske land er homofili avkriminalisert dei siste åra, slik som i Angola, Mosambik og Seychellene. Men i fleire andre afrikanske land er utviklinga i motsett retning. I Kenya vedtok dei nettopp at dei ikkje skulle avkriminalisere homofili, og i Tsjad og Uganda er lovane skjerpa.

Mange homofile kjem til Kenya frå nabolanda fordi dei har rett på asyl i landet. Men heller ikkje i Kenya er dei trygge, og landets politikarar stemte i mai ned eit forslag om å avkriminaliserer homofili. Foto: Ben Curtis / AP

Det er spesielt i tidlegare britiske koloniar kor det er strenge lovar mot homofili, og mange av desse lovane stammar frå kolonitida.

I fleire afrikanske land kor det i dag ikkje er forbode med homofili er det likevel ikkje fritt fram, og homofile opplever ofte stigmatisering.

