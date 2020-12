McConnell ber Senatet overkøyre Trumps veto mot forsvarsbudsjettet

Trump har sendt ut ei rad rasande meldingar på Twitter. Han kaller dei republikanske leiarane patetiske og feige, og skriv at det trengst nytt leiarskap i partiet.

Representanthuset stemde allereie måndag med stort fleirtal for å overkøyre vetoet, med støtte frå over halvparten av republikanarane i huset.

Dermed er det opp til Senatet å sørgje for at forsvarsbudsjettet på 740 milliardar dollar vert vedteke trass i Trumps veto. Avstemming finn truleg stad onsdag.

Det vert kravd to tredels fleirtal i begge kammer for å overkøyre eit veto, og det ligg an til at vetoet vert overkøyrd. Det vert i så fall første gongen at Kongressen køyrer over Trump si vilje.

– For dei tapre menn og kvinner i det amerikanske forsvaret er det rett og slett ikkje eit alternativ for oss å svikte når det er turen vår til å verne om dei. Eg ber derfor kollegaene mine støtte denne lova endå ein gong, sa McConnell tysdag, ifølgje Reuters.

Alltid vedteke

Forsvarsbudsjettet har vorte vedteke utan problem kvart einaste år sidan 1960-talet i ein Kongress som stort sett er samd om å støtte opp om dei militære.

Det er fleire grunnar til at Trump la ned veto. Han er misnøgd med at budsjettet ikkje inneber fjerning av ei lov som gir sosiale medium som Facebook og Twitter rettsleg vern (kalla Section 230). Han er òg sterkt imot at 10i militærbasar som er kalla opp etter sørstatsgeneralar, skal skifte namn.

Han er òg kritisk til at budsjettet inneber at tilbaketrekkinga av soldatar frå Europa vert forseinka. Forseinkinga varer truleg lenge nok til at påtroppande president Joe Biden kan gjere om ordren.

Tvitring frå feriestaden

Frå juleferien sin i Mar-a-Lago i Florida gjekk Trump til angrep på Republikanarane sine leiarar i Kongressen med ein Twitter-serie.

«Det svake og trøytte republikanske leiarskapen vil la eit dårleg forsvarsbudsjett passarar. Eit skammeleg døme på feigskap og total underkasting av svake menneske under Big Tech», tvitra han.

«Forhandl fram ei betre lov, eller sørg for betre leiarar. No! Senatet må ikkje godkjenne budsjettet før det er fiksa», tvitra han vidare.

McConnell, som har vore Trump sin trufaste allierte i fire år, trekte på skuldrene av fornærmingane og sette ei avstemming på dagsordenen for onsdag.

Krisepakka

Trump er sint på republikanarane i Kongressen òg fordi dei fleste av dei ikkje vil auke ei direkte utbetaling til millionar av amerikanarar som er ein del av ein krisepakke på 900 milliardar dollar som han motvillig signerte søndag etter å ha nekta i ei veke.

Auken frå 600 til 2000 dollar vart vedteken med stort fleirtal, inkludert med 44 republikanske stemmer, i Representanthuset måndag.

Fleirtalet av republikanarane er skeptiske til dyre forslag og vil halde seg til krisepakken som dei og demokratane mødesam forhandla seg fram til like før jul etter fleire månaders hard tautrekking.

«Om ikkje republikanarane har eit dødsønske, må dei gjere det rette og vedta 2000-dollarutbetalinga. Så raskt som mogeleg. 600 dollar er ikkje nok», tvitra Trump.

– Patetiske republikanarar

I tysdagens tvitring langa Trump òg ut mot republikanske leiarar som ikkje støttar opp om dei grunnlause påstandane hans om at han vann valet over Joe Biden 3. november.

«Vi treng nytt & energisk republikansk leiarskap», tvitra han og kalla dei republikanske leiarane patetiske.

Påtroppande president Joe Biden kalla godkjenninga av krisepakka eit skritt framover, men uttrykte håp om at Kongressen kan gjere meir når han er president.