Etter seks mislukka forsøk på å få fleire enn 218 medlemmer i Representanthuset på si side, var han torsdag morgon tilbake ved forhandlingsbordet.

Her skal McCarthy ha kome med nye lovnader til dei 20 Republikanarane som nekta å stille seg bak han, i håp om å likevel få dei stemmene han treng.

Om lovnadane har strekt til er dei framleis usikre om, seier representant Brian Fitzpatrick frå Pennsylvania ifølge the New York Times.

– Alle er så klart klare over at ting lekk ut frå desse romma, svarte Fitzpatrick på spørsmålet om McCarthy hadde fått støtta han treng.

– Men samtalane var veldig gode.

Dagens første tale blei heldt av John James, eit nytt kongressmedlem frå Michigan.

– Vi sit framleis fast ved startstreken. Det amerikanske folket har fortalt oss, ved å plassere det Republikanske fleirtalet her, at dei vil at Republikanarar skal leie, og dei vil ha ei regjering som fungerer og som ikkje dummar dei ut.

– Vi feiler i begge oppdraga. Det må endre seg i dag, sa han, og oppfordra forsamlinga til å stemme på Kevin McCarthy.

Så langt har alle medlemmene blant Demokratane stemt på sin minoritetsleiar, Hakeem Jeffries.

Ei lita gruppe med vetomakt

Leiaren av Representanthuset, eller «Speaker of the House» som stillinga heiter i USA, er den tredje viktigaste politiske posisjonen etter presidenten og visepresidenten.

Dersom begge desse to skulle vere ute av stand til å utføre pliktene sine, er det leiar av Representanthuset som tek over styringa av landet.

Det første Republikanarane har mått gjere no som dei har fleirtalet i Representanthuset, er å velje ein ny leiar som skal ta dei andre representantane i eid.

Matt Gaetz og Lauren Boebert er to av Republikanarane som er kopla til «Fridomsmøtet», og som ikkje har vilja støtte McCarthy. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Det er her McCarthy, som til no har vore minoritetsleiar for Republikanarane, har fått trøbbel.

Det vesle fleirtalet som partiet hans leiar med gjer nemleg at ei lita gruppe Republikanarar får vetomakt i denne avstemminga.

Blant desse er gruppa med konservative Republikanarar. Nokre av desse kallar seg for «Never Kevins», og seier det einaste dei ønsker er at han trekk seg, ifølge BBC.

Fleire av desse høyrer til gruppa «The Freedom Caucus», eller «fridomsmøtet», som sidan 2010 har uttrykt sterk misnøye med moderate republikanarar.

McCarthy treng enten støtte frå nokon av desse, eller ei gruppe medlemmer frå Demokratane, for å oppnå stemmene han treng.

Fram til medlemmene i Representanthuset har klart å velje ein leiar, kan ikkje Representanthuset utøve den viktige funksjonen sin, som blant anna inneber å stemme over nye lovforslag.