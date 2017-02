McCain: «Diktatorer starter med å undertrykke pressen»

– Hvis du vil beholde demokratiet – jeg er veldig alvorlig nå – hvis du vil forsvare demokratiet slik vi kjenner det., må vi ha en fri og mange ganger konfronterende presse, sier McCain i intervjuet.

McCain kommer med uttalelsene i et intervju med TV-stasjonen NBC som skal sendes i programmet «Meet the Press» søndag formiddag.

Deler av intervjuet ble publisert på NBCs nettside lørdag kveld.

I nazismens fødeby

Temaet i programmet var president Trumps angrep på media.

– Jeg hater pressen, sa en sarkastisk McCain til programleder Chuck Todd. – Jeg hater deg spesielt. Men fakta er at vi trenger deg. Vi trenger en fri presse. Vi må ha det. Det er avgjørende.

Til slutt kom han med sterke ord, ord som ble enda sterkere i lys av McCain befant seg i nazismens fødeby München under intervjuet.

– Uten det (en fri presse, red.anm.) er jeg redd vil ville miste mange av våre individuelle friheter over tid. Det er sånn diktatorer starter, sa McCain.

Han var likevel nøye med å presisere at han ikke mente å angripe presidenten for å ha noe ønske om bli en diktator.

– Jeg sier ikke at president Trump prøver å bli en diktator. Jeg sier bare at vi må lære av historien, sa han.

Mange angrep fra Trump

President Trump har kommet med flere angrep på media den siste uken.

Under et folkemøte i Florida lørdag startet Trump sin tre kvarter lange tale med et angrep på media.

Det var bare de siste angrepet etter at han dagen før hadde kalt media for «folkets fiende» på Twitter.

Står frem som skarpeste kritiker

Senator John McCain har den siste uken stått frem som den skarpeste kritikeren av president Trump blant republikanerne.

Etter at sikkerhetsrådgiver Michael Flynn fikk sparken sist mandag beskrev McCain regjeringens tilnærming til nasjonal sikkerhet som «dysfunksjonell».

- Hvem har styringen? Jeg vet ikke om noen utenfor Det hvite hus som vet det, sa McCain som er formann i Senatets militærkomite.

I konflikt under valgkampen

McCain og Trump har hatt et dårlig forhold i lang tid etter at Trump i 2015 sa at McCain aldri har vært krigshelt.

Trump sa på et valgmøte i Iowa i juli 2015 at McCain, som ble skutt ned under Vietnamkrigen og satt fem år i vietnamesisk fengsel, ikke er en krigshelt og bare har fått den hedersbetegnelsen fordi han ble tatt til fange.

Uttalelsen skapte sterke reaksjoner, men Trump har hele tiden siden nektet å unnskylde seg.

Til tross for det dårlige forholdet ga likevel McCain sin støtte til Trump under fjorårets valgkamp.