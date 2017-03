Mays Brexit-brev: – En ren trussel

Statsminister May aktiverte onsdag artikkel 50 som formelt setter hjulene i gang for at Storbritannia skal forlate EU.

I brevet nevner May noen betingelser for forhandlingene Storbritannia og EU nå skal gå igjennom over en toårsperiode, og varsler hvordan britene vil agere dersom forhandlingene ikke når noen vei.

Hvis vi forlater EU uten en avtale, er utgangspunktet at vi må drive handel med betingelser fra Verdens handelsorganisasjon. I sikkerhetshensyn vil vårt samarbeid mot kriminalitet og terrorisme svekkes hvis vi ikke når en avtale. Theresa May

Anklages for utpressing

Den siste setningen har vekket sterke reaksjoner blant høytstående figurer i Brussel.

EUs Brexit-koordinator Guy Verhofstadt svarte ifølge The Guardian at de ikke vil akseptere forsøk fra britisk hold på å bruke sin militære styrke og etterretning som forhandlingskort.

LEDER FOR EU-FORHANDLINGER: Guy Verhofstadt sier det ikke er akseptabelt at Storbritannia bruker sikkerhet som forhandlingskort. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

– Jeg forsøkte å være en gentleman overfor en kvinne, så jeg tenkte ikke engang på å bruke ordet utpressing. Jeg tror sikkerheten til våre borgere er altfor viktig til at sikkerhet kan inngå i en byttehandel, sa Verhofstadt.

Leder for sosialistdemokratene i EU-parlamentet Gianni Pitella gikk lenger i sin karakteristikk av formuleringen.

– Det vil være skandaløst å leke med folks liv i disse forhandlingene. Dette er ikke en god start for Theresa May. Det føles som utpressing, men sikkerhet er et gode for våre borgere, ikke et forhandlingskort, sa Pitella.

– Ren trussel

Brevet har også vekket reaksjoner i det britiske parlamentet.

Lederen for liberaldemokratene Tim Farron sier til The Guardian at han leser avsnittet som en «ren trussel» om hva som vil skje dersom EU ikke tilbyr en god nok handelsavtale.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Storbritannias innenriksminister Amber Rudd insisterte derimot på at det ikke var en trussel, og la vekt på at sikkerhet er et reelt forhandlingspunkt.

– Vi er den største bidragsyteren til Europol. Så hvis vi forlater Europol tar vi med oss informasjon, det er lovfestet. Faktum er at våre europeiske samarbeidspartnere vil at vi skal ha informasjonen vår hos de, fordi vi holder andre europeiske land trygge, sa Rudd.

KUN FORHANDLINGER: Brexit-minister David Davis avviser at antydningen om å trekke sikkerhetssamarbeidet var en trussel. Foto: Yui Mok / AP

Hun støttes av Brexit-minister David Davis som forteller BBCs The Today Programme at statsministeren kun understreker at å ikke nå enighet er dårlig for begge parter.

– Jeg synes det er helt rimelig å gjøre et poeng uten at det trenger å være en trussel, sa Davis.

Storbritannia ha forhandlet ferdig og konvertert lovverket sitt for å trekke seg ut av EU den 29. mars 2019.