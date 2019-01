Mays bønn:– Støtt Brexit for landets skyld

– Storbritannia skal forlate EU, og vår regjering skal sørge for at vi gjør det. (...) Vi må levere det det britiske folk har bedt om.

Det sa den britiske statsministeren Theresa May under debatten i parlamentet før avstemmingen om Brexit-avtalen. Hun ba medlemmene av parlamentet se på avtalen nok en gang, og stemme for under avstemmingen tirsdag.

– Stemmer dere for avtalen i morgen, har vi nesten to år på å fremforhandle den endelige avtalen, sa May.

Det er ventet at de britiske folkevalgte kommer til å stemme ned avtalen.

May frykter at brexit blir avlyst

Under en tale tidligere mandag, sa den britiske statsministeren at hele brexit kan bli avlyst dersom parlamentet ikke stemmer gjennom avtalen på tirsdag.

Hvis det skjer mener May det er mer sannsynlig at Storbritannia blir værende i EU enn å gå ut av unionen uten en fremforhandlet avtale. Det vil i så fall være stikk i strid med resultatet av folkeavstemningen i 2016.

Utskjelt avtale

Brexit-avtalen har vært under sterk kritikk fra flere hold siden den var ferdigforhandlet 14. november. Siden det har motstanden bare økt i styrke. Så sent som mandag, bare timer før avtalen skulle debatteres og dagen før parlamentet skal stemme over avtalen, trakk Gareth Johnson seg som toryenes innpisker.

– De siste ukene har jeg forsøkt å forene min plikt til å bistå regjeringen i arbeidet med å implementere brexit-avtalen, med min egen personlige motstand mot avtalen. Jeg har konkludert med at jeg ikke med god samvittighet kan støtte regjeringens posisjon når det er tydelig at avtalen vil være ødeleggende for vårt lands interesser, skrev Johnson i et avskjedsbrev til May mandag.

Johnson er den siste av en rekke britiske konservative som i protest mot brexit-avtalen har trukket seg fra statsminister Theresa Mays regjering. Utenriksminister Boris Johnson, samt de to tidligere brexitministrene David Davis og Dominic Raab, er blant de mest profilerte som har gått av.