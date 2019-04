May vil utsette brexit enda en gang

– Vi trenger en avklaring. Debatten om hvordan vi skal forlate EU kan ikke dra ut måned etter måned, sa statsministeren.

– Noen er nå så lei at de ønsker at vi forlater unionen uten en avtale. Til tross for representantene i Underhuset har gjort sitt beste, er vi ikke nærmere en avklaring. Og denne splittelsen setter parlamentet under et voldsomt press.

– Jeg vil derfor holde samtaler på tvers av partilinjene for å formulere en avtale vi kan enes om.

Sju timers langt krisemøte

Regjeringen hadde da sittet sammen i over sju timer og diskutert hva som skulle være neste steg i brexit-prosessen etter at nær sagt alle alternativer, inkludert statsminister Theresa Mays uttredelses- og overgangsavtale, er stemt ned.

Regjeringens medlemmer var ifølge britiske medier imidlertid ikke enige om hva dette steget skulle være eller innebære.

Statsrådene Caroline Nokes, Damian Hinds og Amber Rudd tar seg tid til å hilse på statsministerkatten Larry i det de forlater Downing Street 10. Foto: Tolga Akmen / AFP

Det resulterte i at møtet varte flere timer på overtid, med statsrådsbilene på vent utenfor statsministerboligen Downing Street nummer 10.

Regjeringen endte altså med å be EU om enda en utsettelse for sin uttreden, utover den nåværende fristen på 12. april.

– Å tre ut av EU med en avtale er den beste løsningen, så vi vil ha behov for en ytterligere forlengelse av artikkel 50, men en som er så kortvarig som mulig, sa May, som la til at hun tok dette grepet for å løse den fastlåste situasjonen.

Lederen for det største opposisjonspartiet, Jeremy Corbyn, skal altså inviteres til forhandlinger, for å se om regjeringen og opposisjonen kan enes om en løsning.

Mykere brexit

Et kompromiss mellom regjeringen og det britiske arbeiderpartiet vil trolig føre til at Storbritannia i lang tid fremover vil være langt tettere knyttet til EU enn planlagt.

For Labours versjon av brexit innebærer et tettere forhold til EU enn det regjeringen har lagt opp til så langt.

Statsminister May har i to år sagt nei til medlemskap både i EUs tollunion og det indre marked, mens Labour ønsker at Storbritannia skal være med i EUs tollunion.

Det vil være bra for det britiske næringslivet, ifølge opposisjonspartiet, som også krever at Storbritannia forplikter seg til å følge EUs regelverk når det blant annet gjelder arbeidsfolks rettigheter, miljø- og forbrukerrettigheter.

Et medlemskap i tollunionen vil også sørge for en åpen handel på grensen mellom Nord-Irland og Irland, som har vært en stor utfordring i forhandlingene med EU.

Et forslag om at Storbritannia skal være med i EUs tollunion falt med bare tre stemmer i Underhuset i går.

Tollunion til besvær Ekspandér faktaboks Medlemskap i tollunionen innebærer at Storbritannia får handle tollfritt med EU og ha samme avgifter på import fra ikke-EU land som EU. Tollunionen vil også gjøre den omstridte garantiordningen for Nord-Irland overflødig fordi det ikke vil være behov for tollkontroller på grensen mellom Irland og Nord-Irland etter brexit. Dersom Storbritannia ønsker medlemskap i tollunionen, så har EU signalisert at det kan ordnes relativt enkelt ved å skrive inn i det inn detn politiske erklæringen til utmeldingsavtalen. Men medlemskap i EUs tollunion hindrer at Storbritannia kan inngå handelsavtaler med andre land utenfor EU. Det var et viktig argument for brexit-forkjemperne under folkeavstemningen i 2016. Tollunionen er heller ikke forenlig med De Konservatives partiprogram. Derimot vil det være i Arbeiderpartiets interesse, som har medlemskap i tollunionen som et sentralt element i sin versjon av brexit.

Statsrådsavganger i vente

Etter «heldagskrisemøtet» i Downing Street, ser det nå ut til at de i regjeringen som ønsker en mykere brexit har trukket det lengste strået.

Men beslutningen om å gjøre en avtale med Labour, er ventet å hisse opp de harde brexit-forkjemperne i regjeringen og i Det konservative partiet som ønsker et så klart brudd med EU som mulig.

Det er ventet at flere medlemmer av regjeringen vil eller må gå av som følge av dagens snuoperasjon.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kan ikke holdes som gisler

Tidligere i dag gjorde Frankrikes president Emmanuel Macron det klart at EU verken kan eller vil være gissel for britenes indre uenigheter.

– EU kan ikke holdes som gissel i arbeidet med å finne en løsning på den politiske krisen i Storbritannia over tid, sa Macron da han hadde møte med den irske statsministeren Leo Varadkar i Paris.

Brexit var temaet for møtet, og begge var klare på at skal EU gå med på nok en utsettelse, så må britene ha en klar plan om hvordan de skal komme seg ut av unionen i ordnede former.

Leo Varadkar la til at Irland ikke akter å fungere som en bakdør til EUs indre marked for Storbritannia, hvis britene krasjer ut av unionen uten en avtale. I så fall vil internasjonale handelsregler tre inn, og det vil bli toll på varer som handles mellom Storbritannia og EU, noe det britiske næringslivet frykter.