May vil utsette brexit

Etter planen skal Storbritannia forlate EU 29. mars kl. 11, men ettersom det politiske kaoset skrider fram i London er det nå helt i det blå.

– Hvis Underhuset stemmer ned utmeldingsavtalen og i tillegg nekter å gå ut av EU uten noen avtale 29. mars så vil regjeringen på 14. mars legge fram et lovforslag om å utsette brexit en kort periode, sa statsminister May til Underhuset tirsdag.

Det er uklart hvor lang en utsettelse kan bli.

Mays u-sving

Britene forsøker fortsatt å få til endringer i utmeldingsavtalen som et flertall av politikerne i London kan godta. Slik det er nå frykter mange at Storbritannia vil være bundet til EUs tollunion på ubestemt tid. For dem vil det ikke være forenlig med utmelding fra EU.

Mange briter mener at å forlate EU uten noen avtale er bedre enn en avtale med EU som ikke er god. Foto: Frank Augstein / AP

May har vært under kraftig press for å utelukke at britene går ut av EU 29. mars uten noen avtale. Tre av hennes egne regjeringsmedlemmer med arbeidsminister Amber Rudd i spissen har truet med å gå av.

May vil også unngå at parlamentet stemmer for et lovforslag i morgen som i praksis gir parlamentet kontroll med den politiske agendaen og som er designet til å hindre at Storbritannia går ut av EU uten noen avtale 29. mars.

Arbeidsminister Amber Rudd truer med å gå av dersom ikke May utelukker muligheten for at Storbritannia går ut av EU uten noen avtale. Foto: Matt Dunham / AP

Det er en stor u-sving May nå tar. Så sent som i Egypt i går sa May at det ikke vil være noe vits i å utsette brexit.

– Det vil ikke løse noen ting, sa May på det europeisk-arabiske toppmøtet i Sharm el-Sheikh mandag.

Statsminister May vil likevel ikke fjerne muligheten for å si til EU at hun vil ta landet ut av EU uten noen avtale i fremtidige forhandlinger med EU.

EU: – Utsettelse er fornuftig

En utsettelse av brexit er ventet å møte kraftige reaksjoner fra de harde brexit-forkjemperne i Det konservative partiet i Storbritannia. Flere av dem foretrekker at britene forlater EU uten noen avtale, framfor med en avtale de ikke liker.

EU-president Donald Tusk mener det kan være fornuftig å utsette brexit. Foto: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Da vil i så fall Storbritannias forhold til EU reguleres av WTO-regelverket, som er et slags minste felles multiplum for handel mellom land. Det innebærer at Storbritannia og EU vil innføre toll på varer som går til og fra Storbritannia og landene i EU.

EU-president Donald Tusk ser på det politiske kaoset som nå rår i London og foreslår en utsettelse.

– Jeg mener en forlengelse ville vært en rasjonell løsning i den situasjonen vi står i nå. Men statsminister May mener fortsatt det er mulig å unngå et slikt scenario, sier Tusk.

Ellers er det siste nyet i brexit-saken at det britiske arbeiderpartiet støtter en ny folkeavstemning. I morgen vil også Underhuset stemme over en rekke ikke-bindene lovforslag som går ut på en utsettelse av brexit og samtidig unngå at Storbritannia forlater EU uten noen avtale.