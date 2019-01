May til Brussel for å forhandle på nytt

Det var forslaget om endringer i brexitavtalens løsninger for irskegrensen som ble utslagsgivende. Et knapt flertall på 317stemte for forslaget om å kreve alternative løsninger som sikrer at man slipper å innføre ny grensekontroll mot Nord-Irland når britene forlater EU i mars.

Forslaget ble også støttet av statsminister Theresa Mays regjering. Mens 301 stemte mot. De hardeste brexitforkjemperne i Det konservative partiet med Jacob Rees-Mogg i spissen stemte også for forslaget.

Dermed har May fått det mandatet hun ba om før hun reiser til Brussel for å forsøke å få bedre vilkår for utmelding fra EU.

Statsminister Theresa May talte i Underhuset før kveldens avstemninger.

EU har nektet for nye forhandlinger

EU har på sin side gjentatt flere ganger at avtalen ikke lar seg gjenåpne. At Theresa May så aktivt støtter et slikt forsøk i dag tolkes som et tegn på at hun kan ha fått signaler fra forhandlerne i Brussel om at det likevel er mulig.

EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker har fortalt BBC tirsdag at det ikke er aktuelt å gjenåpne brexitforhandlingene. Foto: Francisco Seco / AP

Neste uke vil vise om det går. Da er det ventet at May reiser til Brussel med nytt mot.

Omstridt brexitavtale

Brexitavtalen inneholder en garantiordningen for Nord-Irland som ville innebære at hele Storbritannia fortsatt skal være en del av EUs tollunion dersom man ikke greier å få til en avtale som sikrer en åpen grense uten grensekontroll og fysiske sperrer mellom Nord-Irland og Irland etter brexit.

Pro-brexit demonstranter har samlet seg utenfor Underhuset foran avstemningene om EU tirsdag. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Men det har vært vanskelig å svelge for britiske politikere som frykter det vil føre til at Storbritannia aldri kommer seg ut av EU.

Kameraovervåking ?

Det har vært lansert ulike teknologiske løsninger med kameraovervåking ol for å likevel kunne klare å opprettholde en åpen og sømløs grense i tilfelle toll og varekontroll blir nødvendig. Ingen av de løsningene har blitt akseptert så langt.

Det er derfor usikkert hva May kan få ut av nye forhandlinger. Hun sa heller ikke noe konkret om hvilke alternativer som finnes under debatten i Underhuset i formiddag.

Tidenes snuoperasjon

Det som har skjedd i dag er jo en av tidenes største snuoperasjoner i britisk politikk. May har stått på at brexitavtalen, som hun har brukt to år på, er den eneste veien til en god utgang fra EU.

Statsminister Theresa May må nå forsøke å gjenåpne brexitforhandlingene med EU. Foto: Jessica Taylor / AP

Det som skjer nå er at hun vil forsøke på noe som EU har sagt er umulig, nemlig å åpne avtalen og forhandle mer.

Men hun har ikke hatt så mange valgmuligheter etter at hun led et rekordstort nederlag da hun forsøkte å få igjennom brexitavtalen tidligere i år.

Ikke stemning for å utsette brexit

Det britiske Underhuset avviste i kveld flere forslag om utsettelse av brexit hvis ingen avtale er godkjent innen 26. februar.

Det første og mest omdiskuterte forslaget ble fremmet av Arbeiderpartiets Yvette Cooper, og ville utsatt fristen for å forlate EU til slutten av 2019. Men regjeringen hevdet at det ville være som å gi ifra seg et forhandlingskort i ellevte time.

Det andre forslaget kom fra en gruppe «remainers» ledet an av Labour-politiker Rachel Reeves, som foreslo å utsette brexit med to år dersom ingen avtale var på plass innen 26. februar. Det ble avvist med 322 mot 290 stemmer i det britiske Underhuset.

Forbyr no deal

Underhuset har påført statsminister Theresa May et nederlag og vedtatt et forslag der det heter at Storbritannia ikke kan forlate EU uten en utmeldingsavtale.

Forslaget, som ble fremmet av Caroline Spelman, ble vedtatt med 318 mot 310 stemmer. Det legger klare føringer på May, men er ikke juridisk bindende, noe hun selv har vært opptatt av å understreke den siste uka.

Nei fra EU

– Utmeldingsavtalen er og blir det beste og eneste som kan sikre at Storbritannia går ut av EU på en velordnet måte. Backstopen er del av utmeldingsavtalen, og utmeldingsavtalen er ikke åpen for reforhandling, sier Preben Aamann, som er talsmann for EUs president Donald Tusk.

Den formelle datoen for brexit er 29. mars.