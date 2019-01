Statsministeren tror brexitmotstandere i parlamentet vil ta alle midler i bruk for å utsette og til og med stoppe Storbritannias utmeldelse av EU.

Det blir hovedbudskapet når May skal tale til arbeidere i Stoke, der 69,4 prosent av velgerne støttet brexit. Det er også ventet at May vil si at folks tillit til politikerne vil svekkes, dersom resultatet av folkeavstemningen i 2016 ikke blir respektert.

Talen til May skal holdes mandag kveld, ett døgn før den skjebnesvangre avstemningen i Underhuset over hennes overgangsavtale med EU.

Dersom avtalen ikke får flertall, kan Storbritannia komme til å forlate EU 29. mars uten noen avtale, men nå vil altså May si at det er enda mer sannsynlig at det ikke blir noen utmeldelse av unionen i det hele tatt.

LES mer på Sky News

Oppfordringen fra denne graffititeksten i Sunderland i nordvest England er ikke alltid blitt fulgt i den opphetede brexitdebatten Foto: SCOTT HEPPELL / AFP

Katastrofe hvis avstemningen ikke aksepteres

Ifølge May vil det kunne bli katastrofalt for britisk demokrati dersom politikerne mislykkes i å gi folket brexit, etter at et flertall stemte for å forlate EU i folkeavstemningen.

– Vi har alle plikt til å gjennomføre resultatet av folkeavstemningen, er Mays budskap.

– De få gangene vi har bedt folket om å gi sitt svar i en folkeavstemning, har vi alltid forstått det slik at deres svar har en helt spesielt tyngde, er noe av det May kommer til å si ifølge Sky News.

Dersom vi vinner et nyvalg ønsker vi å forhandle fram en ny avtale med EU, sa Jeremy Corbyn til BBCs Andrew Marr søndag. Foto: HANDOUT / Reuters

– EU er fleksible, sier Corbyn

Labourleder, Jeremy Corbyn, sier at de ikke er fornøyde med Mays overgangsavtale med EU og vil stemme mot den. Han holder fast på kravet om nyvalg for å avklare den fastlåste situasjonen i britisk politikk. I et intervju med BBC sa Corbyn søndag at han tror en Labour-regjering vil kunne skaffe Storbritannia en bedre avtale:

– EU er kjent for å være fleksible, sa Corbyn.