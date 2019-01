May legger fram plan B: Vil overbevise skeptikere i eget parti

– Jeg vil fortsette samtaler med Det demokratiske unionistpartiet i Nord-Irland for å finne en løsning og deretter ta konklusjonene derfra videre til EU, sier statsminister Theresa May, som akkurat nå legger fram sin plan B for brexit i Westminster.

Statsminister Theresa May var tvunget til å legge fram en plan B for utmeldingen av EU etter rekordnederlaget i Underhuset i forrige uke der et rungende flertall sa nei til utmeldingsavtalen med EU.

I helgen har May invitert politikere fra alle leire til mat og vin på sitt landsted Chequers for å forsøke å få til et kompromiss, men det har ikke ført fram.

Spent stemning foran avstemningen om brexit i forrige uke. Foto: Frank Augstein / AP

Derfor satser hun heller på å overbevise skeptikere i eget parti, samt hennes politiske støttespillere i det nordirske unionistpartiet, DUP.

Arbeiderpartiet tror ikke EU har mer å gi

Leder Jeremy Corbyn i Arbeiderpartiet bare fnyser av forsøket på å gå tilbake til EU for å noen flere innrømmelser der.

– Hva får henne til å tro at hun vil lykkes denne gangen?, spurte en tordnende Corbyn.

– Ikke ny folkeavstemning

Statsministeren utelukker en ny folkeavstemning, slik flere partier og parlamentsmedlemmer ønsker.

– Det er vår plikt å implementere den første folkeavstemningen. Jeg tror heller ikke det er flertall for det, sa May.

May advarer også mot å utelukke å gå ut av EU uten noen avtale.

– Det vil kunne bety at vi må gå tilbake på artikkel 50, med det resultat at vi må avlyse brexit, sa May.

Det er med andre ord ikke noe grunnleggende nytt i Mays plan B. Den ligner veldig mye på plan A. Det nye er at hun forsøker på nytt å få EU til å gi mer.

Grense til besvær

Det er garantiordningen for Nord-Irland som gjør at så mange ikke vil ha brexitavtalen som er framforhandlet med EU.

Politikerne frykter at den vil føre til at Storbritannia blir knyttet til EU permanent også etter at de har meldt seg ut.

På den irske øya er grensen mellom Nord-Irland, som er Storbritannia, og Irland som er EU, en åpen grense uten noen form for grensekontroll eller tollbarrierer.

Det er garantiordningen for grensen på den irske øya som er årsaken til at så mange britiske politikere er imot skilsmisseavtalen med EU. Foto: Peter Morrison / AP

Men dersom Storbritannia og EU i framtiden ikke klarer å få til en handelsavtale som sikrer at den fortsatt er åpen og uten fysiske hindre, så skal Storbritannia fortsatt skal være del av EUs tollunion som en garanti. Det får mange til å se rødt.

Brexit kan bli utsatt

Statsminister Mays nye plan skal opp til behandling i Westminster tirsdag om en uke. Men før det vil flere politikere forsøke å skyve regjeringen til side og selv ta over styringen over den betente EU-saken.

Kan brexit blir utsatt? Det er en av konsekvensen av bråket om britenes utmeldingen av EU. Foto: Frank Augstein / AP

Et av forslagene går ut på et Underhuset i en dag skal ha makten til å bestemme hvilke saker det skal debatteres og stemmes over.

En gruppe politikere vil forsøke å gjøre det umulig for Storbritannia å forlate EU uten noen avtale i det hele tatt. Det har støtte hos en god del konservative, men også i Arbeiderpartiet. Dette forslaget innebærer også at brexit må utsettes.

Regjeringen raser.

– Parlamentet har ikke rett til å kidnappe brexit-prosessen på denne måten, sa handelsminister Liam Fox til BBC søndag.

Corbyn ville ikke møte May

Arbeiderpartiets leder Jeremy Corbyn nektet å stille til samtaler med May så lenge hun ikke var villig til å utelukke muligheten for å forlate EU uten noen avtale en gang for alle.

Arbeiderparti-leder Jeremy Corbyn har nektet å møte statsminister Theresa May for samtaler om et EU-kompromiss i helgen. Foto: Ben Stansall / AFP

Samarbeid mellom de to største partiene i EU saken er umulig så lenge regjeringen fastholder at Storbritannia må forlate EUs tollunion etter brexit, mens Arbeiderpartiet vil ha fortsatt medlemskap i den.

Frieri til irene blir tilbakevist

Det har også blitt spekulert i om May ville fri til irene i et forsøk på å bli kvitt den omstridte garantiordningen fra brexitavtalen. Ett forslag skal i ha vært å skrive om på Langfredagsavtalen for å sikre en åpen grense på den irske øya.

Under det pågående utenriksministermøte i Brussel i dag ble en slik mulighet tilbakevist. Irlands utenriksminister Simon Coveney ga således denne løsningen en lunken mottagelse på Twitter søndag.

Langfredagsavtalen er fredsavtalen i Nord-Irland mellom den britiske og den irske regjeringen som ble signert 10. april 1998, og som ble støttet av de fleste politiske partier i Nord-Irland.

Et forslag fra polens utenriksminister Jacek Czaputowicz har foreslått at garantiordningen kun skal gjelde i fem år, men heller ikke det vil EU gå videre med.