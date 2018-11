May kjemper nå en desperat kamp for å forbli statsminister

Statsminister Theresa May står nå foran en formidabel kamp i parlamentet, der alt tyder på at det blir svært vanskelig for henne å få flertallet til å samle seg bak brexit-avtalen.

Hun vant førsteomgangen i brexitdebatten, men risikerer nå å miste jobben som partileder.

Mistillitsforslag

May kan bli oppleve å få et mistillitsforslag mot seg, skriver The Telegraph. Det kan skje hvis minst 48 brev fra konservative parlamentsmedlemmer fremmer et slikt krav i skriftlig form.

Konservative Jacob Rees-Mogg har ikke lenger tillit til statsminister Theresa May. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Det skal være flere konservative i Mays eget parti som mener at partiet trenger en ny leder.

En av dem er Jacob Rees-Mogg, en av de ledende forkjemperne for en hard brexitløsning der man kutter alle bånd til EU. Det samme har partifellen Henry Smith gjort:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hvis et mistillitsforslag kommer kan en avstemming skje tidligst 24 timer etter at forslaget er lagt fram.

Theresa May risikerer å bli felt for en beslutning om å forlate EU, en beslutning hun i utgangspunktet ikke kjempet for.

Avstemningen blir i så fall et vinn eller forsvinn for Theresa May. Taper hun avstemningen blant parlamentsmedlemmene må hun gå, og kan ikke stille i en ny valgomgang. Vinner hun er det et år til noen kan utfordre henne igjen.

Fakta om brexit Ekspandér faktaboks 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen.

29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.

19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at selve avtaleteksten må være på plass i løpet av høsten 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert den i tide.

13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst mellom Storbritannia og EU.

14. november 2018 møttes den britiske regjeringen for å ta stilling til avtaleteksten. Etter et fem timer langt møte uttalte May at regjeringen stiller seg bak det 585 sider lange utkastet.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier kaller enigheten et avgjørende skritt. Det gjør også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

15. november skal May orientere Underhuset i Parlamentet. Samme dag skal Juncker møte EU-president Donald Tusk.

Avtaleteksten må godkjennes av både regjeringen og Parlamentet i London, samt av EUs ministerråd og EU-parlamentet, før den kan tre i kraft.

29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. (Kilde: NTB)

Et nei til avtalen

Det er ikke bestemt når parlamentet skal stemme over brexit-avtalen, men det blir trolig i begynnelsen av desember.

I dag tidlig ble det klart at regjeringens egen brexitminister trakk seg fordi han mener avtalen han selv har vært med å forhandle fram ikke er god nok. Domonic Raab begrunner avgangen blant annet med at han mener avtalen truer Storbritannias selvråderett.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dagen fortsatte ikke bedre for statsminister Theresa May. Raab ble fulgt av arbeidsminister Esther McVey. Suella Braverman, som er statssekretær under brexitminister Dominic Raab, gikk også av. Det samme gjorde statssekretær Shailesh Vara ved den britiske regjeringens Nord-Irland-kontor og utdanningsministerens sekretær i parlamentet, Anne-Marie Trevelyan.

I utgangspunktet har May, med stemmer fra sitt eget parti og fra de nordirske unionistene som støtter regjeringen, nok til å få et flertall. Men problemet hennes er at flere innen hennes egne rekker har varslet at de ikke vil stemme for avtalen.

Hvis parlamentet sier nei til den nye brexitplanen, kan Storbritannia stå uten regjering allerede i morgen. Da blir Theresa May i så fall sittende i to uker mens det forhandles om en ny regjering. Og hvis det ikke lykkes blir det skrevet ut nyvalg.

25. november skal det holdes et ekstraordinært toppmøte i EU. På forhånd skal alle de 26 gjenstående medlemslandenes folkevalgte ha sagt sitt om avtalen.