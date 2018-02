May frir til Kina etter Brexit

Theresa May kom ikke alene til Kina. 50 næringslivsledere, blant dem sjefene for Jaguar Land Rover og farmasibedriften Astra Zeneca fulgte i statsminsiterens kjølvann.

Hun legger ikke skjul på målet med besøket, nemlig å sikre Storbritannia kontrakter verdt nesten 100 milliarder kroner.

Medisin mot økonomisk nedgang

For May er det viktig å sikre den britiske økonomien flere bein å stå på når framtidas forhold til EU er usikker.

Statsminister Theresa May i møte med sin kinesiske kollega Li Keqiang i Beijing i går. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Det kinesiske markedet er enormt og vokser raskt, men bare 3,1 prosent av britisk eksport går til Kina. Handelsunderskuddet er dessuten stort, på 276 miliarder kroner.

I møtet med Kinas statsminister Li Keqiang i går skal hun ha fått gjennomslag for å oppheve et kinesisk forbud mot import av britisk storfekjøtt i løpet av de neste seks månedene.

Statsminister Keqiang lovet at det kinesiske markedet vil bli åpnet ytterligere for varer fra Storbritannia, inkludert landbruksprodukter og tjenester innen finans.

Samarbeid om utdanning

Allerede nå har er det færre studenter fra andre EU-land som søker seg til britiske universisteter. De frykter at dagens ordning med samme skolepengesatser som britene selv betaler vil bli opphevet. Det er mulig Storbritannia ender med å tilby subsidierte plasser, men usikkerheten er stor.

Desto viktigere er det å sikre langsiktig samarbeid med det store studentmarkedet i Kina. I følge BBC vil de to landene inngå en rekke avtaler under Mays besøk.

Utveksling av mattelærere, dessuten vil 200 engelsklærere komme til Kina, under mottoet «engelsk er flott».

Prosjekter for felles utdanning av førskolelærere, både i Kina og Storbritannia.

Andre prosjekter innen utdanning. Britene anslår de vil skape 800 arbeidsplsser, og verdien er anslått til over 5 milliarder kroner.

Nølende til Silkevei-prosjekt

Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik besøkte i 2002 Xian, Kinas tidligere hovedstad ved enden av Silkeveien. Det var kinesere som var hovedarkitektene, men mange dynastier bidro til at Silkeveien ble det den ble. Foto: Knut Falch / NTB scanpix

Theresa May sa nei til å undertegne et felles memorandum om president Xi Jinpings nye prestisjeprosjekt, det såkalte "Belt and Road Initiative" til 7270 millarder kroner.

Kinas mål er å revitalisere den 6000 kilometer lange «Silkeveien», en handelsnettverk som allerede før Kristus knyttet Kina, India, arabere og det persiske riket til markeder rundt Middelhavet.

På en pressekonferanse etter møtet med Kinas statsminister i går sa May at Storbritannia er en «naturlig partner for prosjektet». Men hun ville altså ikke forplikte seg, trass i at det første godstoget gikk de 12.000 kilometrene fra London til Kina allerede i april i fjor.

Mange frykter at Kina vil bruke initiativet til å gi kinesiske kontraktører forrang på delprosjekter, og at målet er å trekke land langs ruta tettere inn i Kinas innflytelsessfære.

Rester av den gamle Silkeveien i Kirgisistan, med nedslitt asfalt og en bonde som driver kyrne hjem fra beite. Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix

EU-borgere ikke like velkomne

Statsminister May slipper ikke unna ubehagelig spørsmål knyttet til Brexit under Kina-besøket.

En britisk Brexit-motstander demonstrerer utenfor det britiske parlamentet mandag. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

– EU-borgere som kommer til Storbritannia i overgangsperioden etter Brexit vil ikke få de samme rettighetene som dem som ankom tidligere, sa May i dag til britiske reportere som følger henne.

Uttalelsen var et svar til EU, som mandag gjorde det klart borgere fra EU-land som drar for å bosette seg i Storbritannia må få nyte godt av de samme rettighetene de har gjort til nå så lenge overgangsperioden varer. Det vil si ut 2020.

