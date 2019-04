May ber om fleksibel utsettelse av Brexit til 30. juni

May har i et brev til EU-president Donald Tusk i dag foreslått en forlengelse av fristen for brexit.

May ber en utsettelse til 30. juni, med mulighet for å fremskynde datoen, melder AFP.

Fleksibel

Brevet kommer etter at BBC siterte EU-kilder på at Tusk gikk med lignende tanker.

Tusk skal foreslått å tilby Storbritannia en fleksibel tolv måneder lang utsettelse på brexit.

Tusks plan åpner for at Storbritannia kan forlate EU tidligere om Parlamentet godtar en avtale med EU. Planen må eventuelt godkjennes av EU-lederne på et toppmøte nest uke.

De konservative og Labour fortsetter fredag samtalene de startet onsdag for å bli enige om en felles støtte til avtalen May har forhandlet fram med EU. Regjeringsadvokat Geoffrey Cox mener det blir en lang brexit-utsettelse om de to mislykkes, ifølge BBC.

Statsminister Theresa May har sagt at en utsettelse blir nødvendig om det skal bli mulig å unngå en hard brexit uten en avtale. Både EU og et flertall av de britiske parlamentarikerne er sterkt imot en hard brexit på grunn av kaoset det trolig vil medføre.

Ny avstemning

Natt til torsdag stemte Underhuset for en lov som skal tvinge Theresa May til å be om brexit-utsettelse for å hindre et no deal-scenario 12. april.

Selv om loven sannsynligvis blir godtatt, tvinger den ikke EU til å godta en ny utsettelse.

Tilhengere av forslaget håper det kan bli hastebehandlet og tre i kraft i form av lov før May deltar på EUs krisetoppmøte om brexit 10. april.

Først til uken er det ventet at Overhuset kommer i mål med debatten og avstemningen over lovforslaget.

Tålmodighetsprøve

Selv om Tusk nå åpner for å gi britene mer spillerom, begynner flere i EU-systemet å miste tålmodigheten med brexit-prosessen.

Torsdag sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans at EU ikke kan fortsette å godkjenne nye utsettelser i det uendelige.

– Vi kan ikke fortsette på denne måten i brexit-forhandlingene og alltid utsette med to uker. Det britiske parlamentet må komme med en avgjørelse og si hva de vil, sa visepresidenten.

Den konservative brexit-forkjemperen Bernard Jenkin fnyser av meldingene om en mulig fleksibel utsettelse, og mener EU leker med britene.

– Regjeringen vil bare ha en unnskyldning for å gjøre det de uansett har tenkt å gjøre, nemlig å dra oss i en utsettelse. Det britiske folk ønsker ikke det, sier Jenkin til BBC.

Han legger til at et års utsettelse uansett er bedre enn å forlate unionen på de betingelsene May har fremforhandlet.