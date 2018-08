Mattis: – USA har ingen planer om å avlyse militærøvelser på Koreahalvøya

– Vi avlyste flere av de største øvelsene som en godtroende handling etter toppmøtet i Singapore, sa Mattis, og refererte til Trumps avgjørelse om å skrinlegge militærøvelsene på Koreahalvøya etter møtet med Kim Jong-un i juni.

Så fortsatte han med å si at USA vil avlyse flere øvelser, og at det pågår øvelser hele tiden på halvøya.

– Nord-Korea kan på ingen måte kan mistolke disse til å bryte med forhandlingene, sa Mattis.

Det er flere ting den siste uken som tyder på at det kan være knuter på den diplomatiske tråden mellom USA og Nord-Korea.

CNN: – Forhandlingene kan bryte sammen

Tirsdag skrev den amerikanske nyhetskanalen CNN at nordkoreanske toppdiplomater har advart USA i et brev at forhandlingene om atomnedrustning «står i fare og kan falle sammen». CNNs anonyme kilder sier også at dersom forhandlingene stopper opp, kan Pyongyang gjenoppta landets atom- og missilaktiviteter.

Brevet fra toppdiplomatene skal ha blitt gitt til USAs utenriksminister Mike Pompeo, som for få dager siden avlyste sin fjerde tur til Pyongyang.

Fredag opplyste president Donald Trump på Twitter om den avlyste turen.

– Jeg har bedt utenriksminister Mike Pompeo om ikke å dra til Nord-Korea på dette tidspunktet, fordi jeg føler at vi har hatt tilstrekkelig fremgang med tanke på atomnedrustningen av Koreahalvøya, skrev presidenten.

TOPPMØTE: I juni møttes Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump i Singapore. Foto: Evan Vucci / AP

– Dobbeltkommunikasjon

Nord-Koreas statlig kontrollerte avis skrev, ifølge Reuters, søndag at:

«Slike handlinger beviser at USA klekker ut en kriminell plan for å starte en krig mot Nord-Korea og gjøre en forbrytelse som fortjener nådeløs guddommelig straff, om USA først feiler med Nord-Koreas ujevne atomnedrustning».

Avisen skrev også at Nord-Korea ikke kan ta USAs «dobbeltkommunikasjon» seriøst.

«USA er travelt opptatt med å arrangere hemmelige øvelser, som involverer spesialenheter som dreper mennesker, samtidig som de har samtaler med et smil om munnen».

IAEA bekymret

På mandag i forrige uke uttrykte Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sterk bekymring over det omstridte atomprogrammet til Nord-Korea.

I en rapport fra byråets eksperter heter det at det er ingenting som indikerer at Nord-Korea har stanset sin kjernefysiske aktivitet.

IAEAs inspektører ble utvist fra Nord-Korea i 2009, og slipper fortsatt ikke inn i landet for å utføre sine inspeksjoner på vegne av verdenssamfunnet. IAEA har derfor forsterket sin overvåking av Nord-Korea ved bruk av informasjon fra åpne kilder og satellittbilder.