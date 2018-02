Måtte unnskylde etter fremførelse av USAs nasjonalsang

Det var på den årlige kampen mellom de beste stjernene i den amerikanske basketballserien artisten som bare kalles «Fergie» i USA, skulle synge nasjonalsangen foran tilskuerne i arenaen Staples Center i Los Angeles.

Det skal ha tatt helt av på Twitter etter at nasjonalsangen ble fremført av «Fergie», som tidligere var vokalist i hip-hop-bandet Black Eyed Peas.

Stor ære

BBC skriver at hele 92.000 personer tvitret om fadesen, noen litt mindre høflig enn andre.

Det gikk så langt at «Fergie» måtte unnskylde at hennes versjon ble litt annerledes enn hun hadde forestilt seg i utgangspunktet.

For amerikanske artister er det en stor ære å få synge nasjonalsangen foran store folkemengder, som for eksempel på idrettsarrangementer.

Fergie Duhamel fikk det ærefulle oppdraget å synge nasjonalsangen foran All Stars-kampen i den amerikanske basketballserien. Foto: Bob Donnan / Reuters

Dikt ble nasjonalsang

Mange artister har forsøkt å gjøre en egen versjon av USAs nasjonalsang.

Enkelte har glemt ordene underveis i fremførelsen, som smørsangeren Michael Bolton tydeligvis gjorde i 2003 da han kom helt ut av det og måtte smugkikke på teksten i hånden sin før han kunne synge videre.

Opprinnelig stammer ordene i «The Star Spangled Banner» fra et bombardement av fort McHenry i Baltimore under den britisk-amerikanske krigen i 1814.

Forfatteren Francis Scott Key så et stort flagg om morgenen den 14. september da britene angrep festningen. Han ble så rørt at han begynte å skrive på diktet «The Defense of Fort McHenry», som senere ble til «The Star Spangled Banner».

I 1931 ble sangen av kongressen gjort til USAs offisielle nasjonalsang.

Ti på topp

Nå har flere amerikanske nettsteder, blant andre Billboard og USA Today, rangert de verste fremførelsene av nasjonalsangen gjennom tidene:

Komiker Roseanne Barrs versjon topper mange av listene. Hun prøvde å synge nasjonalsangen på en fotballarena i San Diego i 1990.

Roseanne Barr har havnet langt opp på mange lister over elendig fremførelse av nasjonalsangen den siste uka.

Carl Lewis havner også høyt opp på en slik verstingliste. Sprinteren får mange til å le med sin versjon i 1993 foran en basketballkamp der han ikke treffer mange rene toner.

Steven Tyler, vokalist i Aerosmith, prøvde seg på en egen versjon foran billøpet Indy 500 i 2001. Ble latterliggjort.

Steven Tyler får dårlig skussmål for sin nasjonalsang-fremførelse.

Kat Deluna fremførte sin versjon foran en Dallas Cowboys-kamp i 2008. Det gikk bra lenge, men så skar det seg.

Michael Bolton glemte ordene da han sang før en Red Sox-kamp og måtte hente seg inn igjen ved å se på jukselapp inne i hånden sin i 2003.

Michael Bolton beskyldes for å ha glemt teksten i nasjonalsangen.

«Flea», bassist i Red Hot Chili Peppers, fikk refs for sin innsats foran Kobe Bryants siste kamp. Den passet dårlig inn og lyden var vrengt.

R. Kelly prøvde seg og mislyktes foran en boksekamp i 2005.

Christina Aguilera havner på listen for sin innsats foran kampen i Super Bowl i 2011. Falt helt ut av toneleiet mot slutten.

Keri Hilson glemte ordene flere steder i sangen foran en Lakers-Hawks-kamp i 2010.

«Respektløs»

Flere av disse fremførelsene og karakteristikkene av dem har levd i avisspaltene i årevis. Nå tas de frem igjen.

President Bush mente Roseanna Barrs versjon var respektløs. Mange er opptatt av at nasjonalsangen ikke skal tukles med.

Steven Tyler vil trolig aldri bli invitert til Indianapolis og billøpet der en gang til, skriver Washington Post, når de går igjennom historiens verste fremførelser.

Stjernene måtte smile

«Fergies» fremførelse natt til søndag betegnes som en slags jazzversjon som underveis sklir ut.

Flere journalister som dekket arrangementet skriver om hvordan basketstjernene reagerte underveis. Draymond Green var en av dem som ikke klarte å holde seg og bryter ut i et bredt flir.

Roseanne Barr, som av amerikanerne er kåret til en av de verste som noensinne har forsøkt seg på å synge «The Star-Spangled Banner» offentlig, har tvitret om Fergie Dyhamels prestasjon: