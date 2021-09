Måtte etterlate sønnen på flyplassen i Kabul

«Noor» (38) er trygt tilbake i Norge, etter å ha blitt evakuert ut av den kaotiske flyplassen i Kabul. Men hun er fortvilet, fordi hun ikke fikk med seg sønnen «Omar» på 11 år ut av landet.

Omar» er 11 år. Dette bildet er tatt i Kabul denne uken. NRK har valgt å anonymisere gutten. Foto: privat

På telefon fra Norge snakker hun med «Omar», som gråter.

– Kjære, ikke gråt sønnen min. Det går bra. Snart er du i Norge, sier moren.

For å muntre han opp spør hun om han kan si hei, på norsk. På en sprakende telefonlinje fra Kabul, høres et høyt og tydelig «Hei».

Prøvd å få sønnen til Norge i mange år

Men om 11 år gamle «Omar» får komme til Norge er nå høyst usikkert.

Dette er historien om en kaotisk evakuering av norske statsborgere, som «Noor».

Det er historien om en familie med uflaks.

Og det er historien om feil hos utlendingsmyndighetene som kan ha ført til at «Omar» (11) nå er i en usikker situasjon i Kabul, og ikke trygt plassert i Norge sammen med sin mor.

Noor hjemme i Norge, som snakker med sin 11 år gamle sønn på telefon fra Kabul. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Vi kaller moren for «Noor» og sønnen «Omar». På grunn av Talibans maktovertagelse og usikkerhet rundt behandlingen afghanere som vil til Vesten får av Taliban, velger NRK å anonymisere familien.

Noor fikk opphold i Norge i 2012, og er nå norsk statsborger. Hun sier selv at sønnen, som er født i januar 2010, ikke kom med henne til Norge fordi familiefaren ikke ville det. Utlendingsdirektoratet, UDI, bekrefter at familiefaren ikke fikk opphold i Norge. Derfor fikk heller ikke sønnen det.

I ni år har Noor, som jobber som rengjører i Norge, prøvd å få familiegjenforening med sin sønn. Uten å lykkes.

Reiste til Kabul for å hente sønnen

I juni i år reiste hun tilbake til Afghanistan. Årsaken var for å prøve å få med sønnen hjem til Norge. Sønnen var også syk, sier hun. Hun hadde returbillett til Norge 17. august. Så kom Taliban, og overtok makten i landet, to dager før.

Noor forteller at hun reiste ut til flyplassen med sønnen, søsteren og moren. For å prøve å bli evakuert. Hun hadde hørt at man nå også kunne få med egne barn.

– Vi var på flyplassen i fire døgn. Det var kaos, og skyting. Vi ble tråkket på, sønnen min var redd, forteller Noor.

Søsteren, Omar og moren, bor nå i et hus 20 minutter fra flyplassen. Foto: privat.

– Du må dra alene, sa soldatene til meg

Noor forteller at hun prøvde å få med seg sønnen sin inn på flyplassen. Men amerikanske soldater sa nei, fordi hun ikke hadde dokumenter for sønnen sin. Kun hans afghanske pass, og farens tillatelse på at han kunne forlate landet.

– Du må dra alene, eller bli igjen her, sa soldatene til meg.

Noor begynner å gråte når hun skal fortelle resten av historien.

– Hånden min var knyttet til hånden til sønnen min. Vi skulle gå inn på flyplassen. Så løsnet soldatene hendene våre. Sønnen min holdt meg sånn, viser Noor, og viser at de holdt hverandre i begge hendene. Sønnen min holdt meg så hardt og sa «vær så snill ikke forlat meg, ikke forlat meg», sier Noor.

Hun forteller at hun ble bedt av soldatene om å gå om bord i flyet, og at sønnen måtte bli igjen.

Omar fikk tillatelse – men for sent

Hun gikk om bord i flyet. Uten sønnen. Men kort tid etter at hun landet i Norge, hadde Utenriksdepartementet og UDI godkjent at også sønnen kunne bli evakuert fra Afghanistan til Norge.

UDI bekrefter at denne tillatelsen ble gitt.

– Ved flyplassen i Kabul så fikk denne gutten grønt lys til å komme til Norge fordi han har en mor her i landet, sier Wenche Fone, avdelingsdirektør i UDI. .

– Kan du si litt mer om hvorfor han fikk lov til å bli evakuert?

– Hovedbegrunnelsen var at han har en mor i Norge, som han ønsket å komme til Norge med. Og det blir tatt en beslutning i en ganske krevende situasjon på flyplassen, sier Fone.

Men denne beskjeden kommer ikke fram til moren i tide til at hun får sønnen med seg.

Gutten var på flyplassen under selvmordsangrepet

Flyet med Noor om bord tar av, mens sønnen, søsteren og moren oppholder seg på flyplassen i ytterligere to døgn.

Da skjer det skjebnesvangre. IS i Afghanistan (IS-K) angriper flyplassen med selvmordsbombere, og det foregår forferdelige scener med døde kropper og mye blod på flyplassen. 11 år gamle Omar ser alt. Hans tante blir skadet i foten i eksplosjonen, forteller Noor.

På telefon fra Kabul forteller også Omar om hva han så på flyplassen.

– Det kom en eksplosjon. Foten til tante ble skadet. Jeg ble fryktelig redd. Situasjonen var skummel. Jeg så blod. Jeg så de døde, forteller Omar til sin mor.

Søsteren til Noor ble skadet på flyplassen i eksplosjonen Foto: privat

De overlever, og kommer seg i trygghet i et hus i Kabul, 20 minutters gange fra flyplassen. Først da får de beskjed om at gutten kunne blitt evakuert sammen med moren. Men nå er det for sent.

Tillatelsen til å bli evakuert gjelder ikke lenger, fordi evakueringen fra Kabul har stanset, bekrefter UDI.

Med andre ord så har Omar (11) ifølge UDI ikke lenger noe grunnlag for å komme til Norge.

Men denne historien stopper ikke der.

UDI: – Vi har dessverre gjort en feil

Noor har sendt NRK en fullmakt, slik at UDI og UD kan gi NRK taushetsbelagte opplysninger i hennes sak.

UDI bekrefter at sønnen søkte om familiegjenforening med sin mor for første gang i 2012. Sønnen fikk da avslag, fordi faren ikke fikk oppholdstillatelse i Norge. Kun moren. Ifølge Noor ønsket ikke faren at sønnen skulle forlate Afghanistan, uten han.

Avslaget ble anket, så tidlig som i 2013. Mellom 2013 og 2018 går saken fram og tilbake mellom UDI og Utlendingsnemnda, UNE. UDI sier også at saken ble liggende i en skuff i nær et år, på grunn av lange ventetider.

I en e-post skriver UDI at: «Forsinkelsen i klagebehandlingen kan trolig ha medført at familien har ventet om lag 3 år. Det beklager vi. Nå tar vi igjen kontakt med moren». Foto: privat

I forbindelse med evakueringssaken har UDI nå oppdaget at de i ankesaken har gjort en feil.

– Første søknaden til denne gutten ble avslått, og så sendte han en klage. Den klagebehandlingen har vært til vurdering i våre systemer. Det vi har sett nå er at vi dessverre har gjort en feil som har medført en forsinkelse for denne gutten og hans familie. Og det beklager vi, sier Wenche Fone.

Familien har ventet unødig i tre år

I en senere e-post skriver UDI at:«Forsinkelsen i klagebehandlingen kan trolig ha medført at familien har ventet rundt tre år. Det beklager vi. Nå tar vi igjen kontakt med moren».

UDI sier prosedyrefeilen ble oppdaget da saken ble gjenopptatt fra januar 2018, og denne prosedyrefeilen gjorde at arbeidet stoppet opp. Hva denne prosedyrefeilen bestod i, får NRK ikke vite.

– Hva ser du for deg av muligheter for moren for å få gutten til Norge?

– Vi har stor forståelse for at det er en ekstremt vanskelig situasjon både for denne moren og gutten og familien. Vi vil vi nå ta saken opp igjen og behandle den på vanlig vis, sier Wenche Fone i UDI.