Bare et par timer etter at den ukrainske hovedstaden Kyiv ble utsatt for et stort drone- og missilangrep, kom den russiske hovedstaden under ild.

I tre døgn har russiske våpen haglet inn mot Kyiv. Dette kan ha vært svaret fra Ukraina.

En rekke videoer på sosiale medier viser det som skal være droner som flyr inn mot den russiske hovedstaden Moskva.

Minst én video viser en drone som blir ødelagt i en eksplosjon i luften. Den skal ha blitt truffet av et russisk forsvarsvåpen.

Hverken bekrefter eller avkrefter

Ukrainske myndigheter har ikke tatt på seg ansvaret for angrepet. Ukrainerne har som vane å gli unna spørsmål om de angriper inn i Russland. Det kan være tilfelle nå også.

President Volodymyr Zelenskyjs nære rådgiver Mykhailo Polojak sa i et TV-program tirsdag morgen at kanskje dreier det seg om noen av de dronene som Russland har sendt inn mot Ukraina, som har endret retning.

Kan være det største til nå

Den russiskspråklige avisa Meduza hevder i sosiale medier at så mange som 32 droner var involvert i angrepet. Dette tallet er ikke bekreftet.

Meduza skriver videre at tre av dronene skal ha truffet bolighus, og minst to personer skal være skadet. 19 av dronene skal være skutt ned av det russiske luftforsvaret, mens 10 har falt på bakken.

Stemmer tallet fra Meduza, så er dette det klart største, kjente, droneangrepet mot Russland til nå i krigen.

Liten sprengkraft

Flere videoer viser den samme type drone. De har vinger og beveger seg relativt sakte over himmelen.

– Det ser ut til at dronene er av samme type som de som ble benyttet mot Krasnodar. De skal ha hatt KZ-6 som stridshode, skriver analytikeren Rob Lee ved Foreign Policy Research Institute.

KZ-6 er et gammelt sovjetisk stridshode med 1,8 kilo sprengstoff. Det er ment for å slå hull i forsterkede strukturer slik som bunkere.

Angrepet mot Krasnodar skjedde for to dager siden. Det var rettet mot en oljeinstallasjon, skriver Reuters.

SKADET: En av bygningene som fikk skader under angrepet mot Moskva tirsdag morgen. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Bekrefter

Borgermesteren i Moskva, Sergei Sobyanin, bekrefter på Telegram at byen har blitt utsatt for et droneangrep. Det skriver Ap.

– Angrepet førte til ubetydelig skader på noen bygninger. Ingen personer ble alvorlig skadet, skriver Sobyanin.

Ordføreren la til at beboerne i to bygninger var blitt evakuert.

Guvernøren i Moskva-fylket, Andrej Vorobjov, hevder at dronene ble skutt ned mens de var på vei mot Moskva, skriver Ap.

– Innbyggere i noen deler av Moskva-regionen kunne høre eksplosjoner. Dette var fra vårt luftforsvar, skal Vorobjov ha sagt.

Angtrep mot Putins residens?

Vorobjov sier at fem av dronene ble skutt ned i området ved Rybljovskoje sjosse. Dette er i et område der mange av Russlands rikeste bor.

Her ligger også residensen til Novo-Ogarjovo til president Vladimir Putin, der han tilbringer en stor del av sin tid, når han ikke er på sitt kontor i Kreml i sentrum av Moskva.

Aleksander Khinstein, som sitter i det russiske parlamentet, skriver på Telegram at han har opplysninger om at en av dronene har falt ned ikke langt fra president Putins residens.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder det var åtte droner involvert i angrepet. Videre hevder departementet at fem av dem ble skutt ned. De tre siste skal ha blitt styrt ut av kurs ved hjelp av elektroniske forsvarsmidler.

Departementet kaller dronene ukrainske terrorangrep.