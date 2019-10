Massive opptøyer i Beirut

Tusenvis er samlet til protester mot landets regjering i Beirut. Bilder fra gatene i den libanesiske hovedstaden viser rasende demonstranter og mindre branner.

Demonstrantene har også barket sammen med opprørspolitiet i nærheten av regjeringens hovedkvarter. Opprørspolitiet forsøkte å spre folk med tåregass, melder Reuters.

Minst to personer er skadet er i sammenstøtene, melder det statlige nyhetsbyrået NNA.

OPPHEVET: Ifølge Reuters har den aktuelle avgiften for kommunikasjonstjenester blitt opphevet som følge av protestene. Foto: Hassan Ammar / AP

Protester mot regjeringen

Demonstrantene har også opprettet barrikader og satt fyr på bildekk og søppeldunker. Røde Kors i Libanon sier de har fraktet 22 personer til sykehus med pusteproblemer.

Folk protesterer mot korrupsjon, økonomisk krise og regjeringen i landet.

– Vi ønsker å velte regimet, roper flere demonstranter i gatene.

En avgift på Whatsapp- og Facebook-samtaler er også blant grunnene til misnøyen med regjeringen, melder AP.

– Vi er ikke her på grunn av Whatsapp. Vi er her på grunn av alt. Bensin, mat og brød, sier en demonstrant med navn Abdullah.

Det er andre gang den siste måneden at det bryter ut protester mot regjeringen i Libanon.

RASENDE: Tusenvis er samlet til protester mot landets regjering i Beirut. Foto: Mohamed Azakir / Reuters

Satte sinnene i kok med økonomiske grep

Den Facebook-eide tjenesten Whatsapp har over 1,5 milliarder brukere og er populær i Libanon. Et forslag om en daglig avgift på 1,8 kroner på samtaler gjennom meldingsapper - som WhatsApp og Viber - fikk begeret til å renne over for mange.

Forslaget var en del av regjeringens innstrammingsbudsjett som ble vedtatt i juli. Tiltakene satte sinnene i kok hos mange i landet som sliter med en enorm utenlandsgjeld.

Som følge av reaksjonene sier telekommunikasjonsminister Mohamed Choucair at forslaget ikke vil tre i kraft, ifølge lokale medier.

Fredag kommer landets statsminister til å komme med en uttalelse om situasjonen.