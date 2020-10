Massiv pengeflukt fra Brasil – men norske selskaper blir

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var noen svært nervepirrende uker, sier Kjetil Solbrække, tidligere sjef for Statoil i Brasil.

Han hadde nettopp startet sitt eget oljeselskap, og var i ferd med å kjøpe sine første oljefelt da koronapandemien rammet.

Men avtalen med Brasils statsoljeselskap Petrobras ble gjennomført, og produksjonen på feltene i Nord-Brasil er nå i gang. Mulighetene er fortsatt store i Brasil, sier Solbrække:

– Dette er jo verdens største offshore-marked. Så for norsk oljeleverandørindustri er dette det store markedet etter Nordsjøen, sier han til NRK.

Forretningsmannen Kjetil Solbrække satser videre på oljevirksomhet i Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Hardt rammet

Brasil er blant de landene i verden som er hardest rammet av koronapandemien. Det har ført til en kraftig økonomisk nedgang, og til en massiv kapitalflukt fra landet.

Ifølge ekspertene kan det bli en nedgang på hele 40 prosent i direkte utenlandske investeringer i 2020.

Men pengeflukten startet allerede før pandemien rammet landet. En av årsakene er at mange investorer er usikre på hvor Brasils omstridte president, Jair Bolsonaro, vil føre landet.

– Dette gjelder blant annet hans klima- og miljøpolitikk, som bekymrer internasjonale investorer, sier Solbrække.

En annen årsak til kapitalflukten er at myndighetene har redusert rentenivået kraftig. Dermed er det mindre lønnsomt å ha sparepenger i brasilianske banker.

Stor satsing

Norsk næringsliv har satset tungt på Brasil. Med unntak av EU og USA er dette det største markedet for norske investeringer i utlandet.

Mer enn hundre norske selskaper, blant dem Equinor, Hydro, Aker Solutions, Statkraft, DOF og Yara er etablert i landet.

- Norsk næringsliv har investert 235 millioner kroner i Brasil, sier generalkonsul Marianne Fosland i Rio de Janeiro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Totalt sett har norsk næringsliv investert rundt 235 milliarder norske kroner i Brasil. Rundt halvparten av dette er innen skipsfart, olje og gass, sier generalkonsul Marianne Fosland i Rio de Janeiro til NRK.

Og selskapene skaper ikke bare verdier for Norge. De har også stor betydning for Brasil.

– De norske investeringene har gitt arbeid til 27.000 mennesker i Brasil. Tar vi med de økonomiske ringvirkningene snakker vi om 600.000 arbeidsplasser, sier Fosland.

– Vil fortsatt være her

Equinor er den nest største oljeprodusenten i Brasil. Og oljefeltet Peregrino utenfor Brasils kyst er det største som selskapet driver i utlandet.

Da pandemien rammet ble det meste av staben hentet hjem, og ledelsen sitter fortsatt i Norge.

I en e-post til NRK skriver Equinor Brasils toppleder Margareth Øvrum:

- Pandemi og lav oljepris er en utfordring, men vi tenker langsiktig, sier Margareth Øvrum, sjef for Equinor i Brasil. Foto: Olje Jørgen Bratland / Equinor

«Vi har fått en utsettelse av Peregrino 2-prosjektet som et resultat av covid-19. Opprinnelig var produksjonsstart planlagt for slutten av 2020. Men den er nå først ventet neste år. For andre prosjekter og planer i Brasil er det ingen endringer.»

– Men hva med resten av de norske selskapene som har investert i landet?

– Nå er det jo fortsatt en uforutsigbar situasjon, sier Fosland.

– På kort sikt kan det hende at vi vil se en nedgang i investeringer. Men vi ser en vilje hos norske bedrifter til å fortsatt være her og fortsatt investere. Vi ser også et ønske fra nye selskaper i Norge om å etablere seg i Brasil, sier hun.

«Nye Nordsjøen»

Rio-veteranen Kjetil Solbrække har klokkertro på at Brasils økonomi kommer sterkt tilbake etter pandemien. Og han tror at olje og gass blir viktig i landet i lang tid fremover:

– Mens Norge er på hell når det gjelder oljeproduksjon, så er Brasil i starten på en betydelig økning. Det er sterke krefter her i Brasil som tenker at vi kan ikke bare la den ressursen ligge, sier han til NRK.