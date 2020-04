Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Myndighetene utvikler aktivt teknologi som samler inn personlige data. Det gjelder fotografier, videoer, adresser, bilnumre, medisinske diagnoser og hvor folk oppholder seg, sier Pavel Tsjikov, som er advokat hos menneskerettsorganisasjonen Agora, til nyhetsbyrået Reuters.

Utplasseringen av videokameraer har pågått i flere år i den russiske hovedstaden.

BLIR GJENKJENT: Metroen i Moskva blir hele tiden nøye overvåket av videokameraer. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Men det er i løpet av de siste par årene at myndighetene har tatt i bruk dataprogrammet med ansiktsgjenkjenning.

Politiets begrunnelse for å bruke det, var at det er effektivt i kampen mot kriminalitet.

Nå kan myndighetene kontrollere at folk ikke bryter de mange tiltakene som skal hindre at koronaviruset sprer seg i storbyen med mer enn 13 millioner innbyggere.

AVANSERT: Dataprogrammet som behandler informasjonen fra overvåkingskameraene skal kunne gjenkjenne en person bare etter silhuetten av ansiktet. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Dataprogrammet er så avansert at det kan gjenkjenne en person selv om vedkommende har på seg ansiktsmaske som beskyttelse mot smitte.

– Myndighetene bruker programmet som de vil

Det er det russiske selskapet Ntechlab som har utviklet det avanserte dataprogrammet for ansiktsgjenkjenning.

BRUKES I VIRUSKAMPEN: Overvåkingskameraer i Moskva ved siden av plakater som advarer mot spredning av koronavirus. Foto: Jurij Linkevitsj

– Vi lager programmet og gir fra oss denne teknologien til myndighetene, sier Alex Minin i Ntechlab til nyhetsbyrået AFP.

Han understreket at firmaet ikke påvirker hvordan det brukes, og at politiet gjør hva de vil med programmet. Men Minin påpeker at hensikten med overvåkingen er å gjøre Moskva til en sikrere by.

Firmaet mener at en stor fordel at programmet fungerer i sann tid, og at alle alarmer utløses øyeblikkelig når noe skjer ute på gatene. Dette skal være viktig når det gjelder å oppdage brudd på koronabegrensningene.

Tatt for å hive søpla

Vladimir Bykovskij satt i karantene i sin leilighet i Moskva, men snek seg ut på gata for å bli kvitt søpla.

EFFEKTIV VERVÅKING: Politiet i Moskva banket på døra en halvtime etter at en person i karantene hadde sneket seg ut med søpla. Foto: Shamil Zhumatov

Til BBC forteller han at det bare tok en halvtime før politiet banket på døra.

Et videokamera med ansiktsgjenkjenning hadde oppdaget at Bykovskij hadde brutt karantenen.

De som bryter reglene for begrensning av koronasmitte, kan få flere tusen kroner i bot.

– Kina er forbildet

– Utviklingen i Russland går i retning av det man har i Kina, sier Sarkis Darbinjan i Roskomsvoboda, en uavhengig organisasjon som overvåker myndighetenes forsøk på å kontrollere det som skjer på internett.

BLIR SETT: All offentlig trasport blir nøye overvåket, her fra metroen i Moskva. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Darbinjan mener at russiske myndigheter nå tester ut ulik teknologi som kan brukes til å kontrollere folk og deres bevegelser.

Menneskerettsorganisasjonen Agora sier at myndighetene samler inn personlige data som fotografier, videoer, adresser, bilnumre og medisinske diagnoser.

Hard kritikk

– Omfattende bruk av ansiktsgjenkjenning via kameraer i en by betyr total overvåkning av borgerne, sier advokaten og menneskerettsaktivisten Aljona Popova.

KREVER KONTROLL: Kritikere mener at russiske myndigheter vil overvåke politiske motstandere når koronakrisen er over. De krever også at overvåking og innsamling av persondata blir regulert av nye russiske lover. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Hun mener at staten helt sikkert kommer til å bruke systemet i egen interesse, det vil si mot politiske motstandere eller mot dem som myndighetene ikke liker.

Denne uka har det også blitt kjent at russisk politi trolig kommer til å få betydelig utvidede fullmakter.

Ifølge et lovforslag skal politifolkene blant annet kunne åpne biler uten eiers tillatelse hvis de mener det er nødvendig, i tillegg til å omringe eiendommer og ransake folk.

Det vil også bli vanskeligere å anklage lovens lange arm for å ha gjort noe galt.