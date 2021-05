– Vi, utenriksministrene i Frankrike, Tyskland, Italia, Storbritannia og USA, ønsker å gjøre det klart at valget 26. mai i Syria verken blir fritt eller rettferdig, heter det i en fellesuttalelse fra landenes utenriksministere.

– Vi støtter stemmene til alle syrere, inkludert den syriske opposisjonen, som har fordømt valgprosessen som illegitim, fortsetter utenriksministrene.

President Bashar Al Assad har skrevet ut valg – før en ny syrisk grunnlov er ferdigskrevet. Representanter for den syriske regjering har møtt den syriske opposisjonen i Genève.

Der har de i regi av FN forsøkt å bli enige om en ny grunnlov, men den er grunnloven langt fra ferdig.

– Selvfølgelig stemmer jeg på Assad, sier seksbarnsmoren Um Ali. Foto: Omar Sanadiki / Reuters

Stemmer på Assad

– Selvfølgelig skal jeg stemme på Assad med mitt blod, sier Um Ali, en syrisk kvinne i Homs, til nyhetsbyrået Reuters.

Homs var en gang en by der opposisjonen stod sterkt, nå er byen kontrollert av regimet. Den 38 år gamle seksbarnsmoren har opplevd krigens grusomheter. Hun slet med å finne mat til familien og flyktet til slutt til byen Jarabulus.

– Vi overlevde på kikerter, hvete og vann. Det var en tung situasjon for oss, sier hun.

Som mange andre i Homs er seksbarnsmoren redd for represalier hvis hun ikke viser sin støtte til den sittende presidenten.

– Dette valget er et skuespill, det er ikke ekte, sier syrisk aktivist Zeina Bali til NRK. Foto: Zofia Paszkiewicz

Et skuespill

– Assad lager en teaterforestilling der vi syrere er skuespillere. Dette valget er ikke ekte, det betyr ingenting, denne gangen også.

Det sier Zeina Bali, en syrisk aktivist i Oslo og leder for organisasjonen Masahat. Hun er en av mange som omtaler valget som farse.

Det er tre kandidater som har fått lov til å stille. To er helt ukjente politikere og støttespillere til den sittende presidenten. Den tredje er Bashar Al Assad, mannen som har styrt landet med jernhånd siden hans far Hafez Al Assad døde i 2000.

– Det er vanskelig å finne håp, for opposisjonen har havnet i lomma på Tyrkia. Vi har ikke noe forhåpninger til samtalene i Genève. Det eneste håpet er sivilsamfunnet, som fortsatt er aktivt, sier Bali til NRK.

– De fleste syrere får ikke lov til å delta i dette valget, sier Osama Shaheen. Foto: Arne Beck

En av tre får ikke stemme

Krigen i Syria har ført til at millioner av mennesker har måttet flykte. Alle som flyktet fra landet, er fratatt retten til å stemme. Dette fordi de har flyktet fra landet på en ulovlig måte, altså uten regimets tillatelse.

– Mindre enn 30 prosent av syrere kan stemme ved dette valget. 5 millioner syrere som bor i regioner som ikke kontrollert av regimet, kan ikke stemme, sier Osama Shaheen til NRK.

Han er syrisk flyktning i Bergen og redaktør for det norsk-arabiske tidsskriftet DER.

Selv om hverken EU, USA eller FNs sikkerhetsråd ser på valget i Syria som et legitim valg er det likevel farlig.

– Det er flere land som vil ha en stabil partner i Syria, både de Arabiske Emiratene og Israel vil ha Assad ved makten, for han er en sterk leder, sier Zeina Bali.

Et forsøk på normalisering

– Ingen synes at valget i Syria er en god idé, sier fredsforsker ved Universitetet i Oslo, Cecilie Hellestveit.

Når Assad presser frem et valg, hvor store deler av den syriske befolkningen ikke får stemme, er det en oppskrift på videre konflikt, sier Cecilie Hellestveit Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det at de samme som satt ved makten da borgerkrigen startet skal presse frem et valg før en ny grunnlov er på plass er en oppskrift på videre konflikt i Syria, sier Hellestveit.

Assads regime har gjennom år med krig fått støtte fra Iran og Russland. Disse to landene er heller ikke tilhengere av at Assad gjennomfører et valg, hvor store deler av den syriske befolkningen ikke får delta.

Etter borgerkrigen kontrollerer Assad rundt 70 prosent av Syrias landområder. Men selv ikke der har han legitimitet som leder

– Assad trenger dette valget for å vise syrerne at han er landets legitime leder. Han vil også vise at han ikke trenger samtaler om noe ny konstitusjon i Genève, sier Hellestveit.

Selv om representanter for Assads regime fortsatt deltar i samtalene om en ny grunnlov med blant annet Russland og Iran i Genève, er det ikke mange som tror at disse samtalene vil føre frem med det første.