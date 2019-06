Massearrestasjoner i Moskva – store demonstrasjoner

I Moskva var tusenvis av mennesker ute i gatene onsdag ettermiddag, for å vise sin støtte til journalister og menneskerettighetsforkjempere som er fengslet. Demonstrasjonen var ikke godkjent av myndighetene i den russiske hovedstaden.

Demonstrasjonen ble planlagt etter at russisk politi 6. juni arresterte den kjente journalisten Ivan Golunov og beskyldte ham for å være i besittelse av narkotika.

Ivan Golunov fotografert etter at han ble satt fri 11. juni Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Det viste seg seinere at politiet selv hadde plantet narkotikaen, og Ivan Golunov ble tirsdag kveld satt fri, samtidig som det er innledet etterforskning av flere høytstående offiserer i politiet og i den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Arrangørene av dagens demonstrasjon avlyste etter frigivelsen dagens markering, men sa at det var opp til hver enkelt om de ville møte opp for å markere sin støtte til andre som er fengslet for sine meninger og for ytringsfrihet og demokrati i Russland.

Russisk presse – FSB: 1–0

Navalnyj arrestert

Myndighetene i Moskva hadde ikke gitt tillatelse til dagens markering, og etter at tusenvis av demonstranter begynte å samle seg i nærheten av metrostasjonen Tsjistye Prudy, begynte arrestasjonene.

Blant dem som raskt ble tatt hånd om av politiet var opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, som har markert sterk støtte til Ivan Golunov.

I følge Navalnyjs pressesekretær Kira Jarmysj kan Navalnyj bli fengslet for 30 dager for å ha deltatt i en ikke godkjent demonstrasjon.

Her blir opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj arrestert av politiet i Moskva onsdag ettermiddag Du trenger javascript for å se video. Her blir opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj arrestert av politiet i Moskva onsdag ettermiddag

Navalnyj har selv offentliggjort opplysninger som viser hvordan ledende offiserer i politiet og deres familier har skaffet seg eiendommer som ikke står i samsvar med de inntektene de har.

En demonstrant roper ut slagord foran soldater fra den russiske nasjonalgarden i Moskva onsdag ettermiddag Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Også mange journalister skal være arrestert melder radiostasjonen Moskva Ekko.

Det har også vært markeringer i Russlands nest største by St. Petersburg.

Russlands dag

Demonstrasjonene skjer på Russlands dag, som er fridag i Russland.

President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa at han var betenkt over å tillate demonstrasjoner på denne dagen fordi det kunne ødelegge «feststemningen».

Den russiske presidenten Vladimir Putin deltok i dag i en seremoni i Kreml i forbindelse med Russlands dag Foto: SPUTNIK / Reuters

President Vladimir Putin sa i forbindelse med en utdeling av ordener i Kreml i dag, at det er nødvendig med et samlet samfunn for å få til utvikling i Russland.

Til stede i Kreml var også en kvinne ikledd en TV-skjorte med støtte til journalisten Ivan Golunov. De statlige russiske TV-kanalene ungikk å vise bilde av kvinnen, i følge den russiske internettporalen Telegram.