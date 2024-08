Maskerte opprørere har brutt seg inn på to asylhotell

Opptøyene i Storbritannia fortsetter sjette dag på rad.

På søndag har det vært nye voldelige opptøyer rundt om i England, i kjølvannet av knivdrapene som rystet landet denne uken.

Mange av demonstrantene uttrykker innvandringsfiendtlige eller høyreekstreme holdninger.

Søndag kveld er det meldt om opptøyer og brann på to hoteller som huser asylsøkere.

Landets innenriksminister Yvette Cooper kaller oppførselen til menneskene utenfor Holiday-Inn i Rotherham for uakseptabel og legger til at de ansvarlige vil bli stilt til ansvar. Det melder The Guardian.

Flere politimenn er skadde

I Rotherham i South Yorkshire brøt en gruppe maskerte opprørere seg inn på et hotell som huset asylsøkere, skriver Sky News. De skal også ha prøvd å sette fyr på hotellet.

Totalt hadde omtrent 700 personer omringet hotellet, ifølge BBC.

Minst ti politibetjenter skal ha blitt skadet. Det er ikke meldt om skader blant hotellansatte eller gjester.

Bilder fra stedet viser mennesker som kaster gjenstander mot et hotell der asylsøkere er innkvartert i Staffordshire Foto: Hollie Adams / Reuters/NTB

Hittil har én person blitt pågrepet i Rotherham. I løpet av helgen har politiet pågrepet 147 personer i forbindelse med opptøyene i landet, ifølge BBC.

– Det kriminelle, voldelige angrepet på et hotell som huser asylsøkere i Rotherham er fullstendig sjokkerende, sa Cooper.

Hun legger til at hun er sjokkert over at mennesker «bevisst setter fyr på en bygning de er klar over at andre befinner seg i».

Hun oppfordrer til ro og orden, og sier at det vil bli tatt grep for å forhindre slike hendelser i fremtiden.

– Politiet i South Yorkshire har full støtte fra regjeringen for å ta de sterkeste tiltakene mot de ansvarlige, uttalte Cooper.

Nytt angrep i Staffordshire

Sky News melder at enda et hotell som huser asylsøkere er under angrep. Denne gang i Tamworth i Staffordshire, utenfor Birmingham.

Ifølge kanalen viser bilder at opprørere setter fyr på en del av hotellet. De kaster også gjenstander mot bygget, mens de jubler.

Politiet i Tamworth sier at de er på stedet og bruker spesialutstyr for å skape orden.

Minst én politibetjent skal være skadet i Tamworth, melder Sky News.

En demonstrant holder et skjold under en anti-innvandringsprotest i Rotherham, Storbritannia. Foto: Hollie Adams / Reuters