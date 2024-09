– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gå gjennom hele livet mens han fortsatt satt fengslet, sier Arab Barghouti til NRK.

Det er over 20 år siden faren hans havnet bak murene i et israelsk fengsel.

Men selv etter så lang tid, er det Marwan Barghouti palestinere peker på som den de vil ha som sin leder.

Og nå har våpenhvile-forhandlingene gitt dem håp. For Barghouti skal være en av fangene Hamas krever løslatt mot å slippe fri gislene som holdes fanget i Gaza.

– Vi vet at han er på lista, slår sønnen fast.

GRAFFITI: På muren som skiller den okkuperte Vestbredden fra Israel er ansiktet til Marwan Barghouti risset inn. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Fem livstidsdommer

Marwan Barghouti var med på å organisere det palestinske opprøret på begynnelsen av 2000-tallet, kalt den andre intifadaen.

For det ble han stilt for en israelsk domstol.

Barghouti ble anklaget for å ha oppfordret til vold mot israelere. Han ble funnet skyldig i drap og for å være en del av en terrororganisasjon.

Nå soner han fem livstidsdommer i et israelsk fengsel.

Arab Barghouti var 11 år gammel da faren ble ført til retten med armene i håndjern, løftet over hodet.

IKONISK: Bildet av Marwan Barghouti som løfter armene i håndjern over hodet har blitt symbolsk for palestinere. Foto: AFP

– Det var smertefullt. Rettssaken var en farse, sier sønnen.

– Israel kaller ham en terrorist?

– Israel kaller enhver som står opp mot okkupasjonen for terrorist, og om noen skulle kalles terrorist så er det den israelske regjeringen, mener 33-åringen.

Populær lederskikkelse

Folk i Ramallahs gater på den okkuperte Vestbredden ser på 64 år gamle Barghouti som en frihetskjemper.

Av mange blir han kalt «palestinernes Nelson Mandela». Mandela kjempet mot apartheidregimet i Sør-Afrika, og ble president i landet etter å ha sluppet ut av fengsel etter 27 år bak murene.

– Det ville betydd mye for oss om han slapp fri, sier 21 år gamle Sama Issa om Marwan Barghouti.

– Han bør løslates, og med Guds hjelp vil han bli vår president, sier Anwar Mustafa.

HÅP: 21 år gamle Sama Issa håper Barghouti blir sluppet fri. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Barghouti er mer populær enn både Hamas og den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden til sammen, ifølge en meningsmåling analyseinstituttet Palestinian Center for Policy and Survey Reseach gjennomførte i juni.

Da sa 42 prosent av de spurte at de vil ha Barghouti som president.

Bare fem prosent stilte seg bak den palestinske selvstyremyndighetens nåværende president Mahmoud Abbas, mens 27 prosent ville ha tidligere Hamas-leder Ismail Haniyeh, som ble drept i et attentat i Irans hovedstad Tehran i juli.

Leder-vakuum

– Det er et forferdelig vakuum i det palestinske lederskapet. Det er ingen neste generasjon politikere. Det gir en følelse av håpløshet. Den eneste som gir håp er Marwan, sier mangeårig kommentator i avisa Haaretz, Gideon Levy.

Levy omtaler Barghouti som en venn etter å ha blitt kjent med ham på 1990-tallet da Israel og palestinerne forhandlet om en fredsløsning.

Han beskriver Barghouti som en pragmatisk stemme ved forhandlingsbordet.

VAKUUM: Gideon Levy mener palestinerne ikke har andre ledere som gir dem håp. Foto: Ksenia Novikova

Men da Oslo-prosessen sporet av og det sto klart for ham at en palestinsk stat ikke lenger var i sikte, ble han desillusjonert. Det fikk ham til å støtte et voldelig opprør, tror Levy, som selv var til stede i rettssalen i 2002.

– Barghouti er ikke en drapsmann. Barghouti er ingen terrorist. Han er en frihetskjemper, mener Levy.

Men han tror aldri Israel vil gå med på å løslate ham på grunn av «kvalitetene han har».

– Han kan bli en forhandlingspartner for Israel, og det er det siste de vil ha.

– Kan forene palestinerne

Arab Barghouti har ikke fått besøke faren i fengselet på to år. Men han mener at Marwan Barghouti kan spille en rolle i å løse konflikten mellom Israel og palestinerne.

– Faren min er en samlende figur som alle sider har tillit til. Han vil kunne forene palestinerne, sier han.

MANDELA: Marwan Barghouti sidestilles med Nelson Mandela av mange palestinere. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Den tidligere israelske gisselforhandleren Gershon Baskin har også tatt til orde for at Marwan Barghouti bør løslates, men det er lite som tyder på at det vil skje i nær fremtid.

Senest i januar i år beskrev Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir ham på X som en terrorist og en morder.