Martin Luther Kings barnebarn med krafttale under våpendemonstrasjon

– Bestefar hadde en drøm om at hans fire barn ikke skulle bli dømt av hudfargen deres. Jeg har en drøm om at nok er nok, og at dette skal være en våpenfri verden, ropte Yolanda Renee King fra scenen lørdag.

For én halv million applauderende mennesker talte King under lørdagens våpenmarsj «The Walk of Our Lives».

Niåringen er intet mindre enn barnebarnet til Martin Luther King Jr.

SE VIDEO: Se våpendemonstrasjonen direkte her.

Oppfordret til å bli en fantastisk generasjon

Med et stort smil var Kings tale klar til publikum.

– Kan dere være så snill å repetere disse ordene etter meg?

– Spre ordet! Over hele nasjonen – Vi skal bli – en fantastisk generasjon! ropte hun til et publikum som laget ekko av ordene hennes.

Etter å ha frontet budskapet ba hun publikum to ganger om å gjenta det.

– Jeg vil dere skal si det så dere virkelig mener det! Hele verden skal høre det! sa King fra scenen.

STERKE TALER: Det var flere sterke stemmer fra talerstolen lørdag.

Representerte afroamerikanske skyteofre

King var ikke den eneste unge som talte sterkt fra scenen i dag.

11 år gamle Naomi Wadler tok også til orde foran jublende tilskuere.

Wadler har tidligere blitt omtalt i amerikanske medier, hvor hun sammen med en venninne arrangerte marsjen 14. mars, der flere elever protesterte mot de amerikanske våpenlovene.

– Vi marsjerte ut fra skolen i 18 minutter. Vi la på ett ekstra minutt for Courtlin Arrington -en afroamerikansk jente som ble drept under en skoleskyting i Alabama like etter Portland-skytingen, sa Wadler.

11-åringen fortsatte å ramse opp navn på flere afroamerikanske kvinner som er blitt skutt og drept siste halvåret.

– Jeg er her i dag for å representere og anerkjenne disse afroamerikanske kvinnene, som med sine historier aldri når forsidene til de nasjonale avisene. De blir husket som enkel statistikk istedenfor vakre kvinner fulle av potensial, sa Wadler til et applauderende publikum som nesten overdøvet talen hennes.

– Jeg er utrolig priviligert som får være her i dag. Jeg er priviligert som har en stemme som blir hørt. Jeg er her for å anerkjenne historiene deres, navnene deres - fordi jeg kan, sa Wadler.