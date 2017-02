Marsjerte for flere flyktninger til Spania

«Nok unnskyldninger! Ta dem inn nå!» og «Ingen flere dødsfall, åpne grensene!» stod det på plakater og bannere som demonstrantene bar gjennom Barcelonas gater lørdag.

Mange av spanjolene i Barcelona var kritiske til at den konservative regjeringen ikke har oppfylt løftet sitt om å ta inn 17.000 flyktninger. Foto: Manu Fernandez / AP

Ifølge politiet var det 160.000 personer som deltok i marsjen for flyktninger, mens arrangøren mente tallet var så høyt som 300.000.

I september 2015 vedtok spanske myndigheter at de skulle ta imot over 17.000 flyktninger fra Syria, Irak, Afghanistan og Eritrea over to år, de fleste av dem fra flyktningleirer i Hellas og Italia.

Ett og et halvt år etter har landet kun tatt inn 1100 flyktninger, skriver nyhetsbyrået AP.

– Skammelig

Mange av spanjolene i Barcelona var kritiske til at den konservative regjeringen ikke har oppfylt løftet sitt.

– Skammelig, kalte Merce Conesa det, at Spania ikke hadde tatt imot flere flyktninger, og oppfordret EU til å straffe medlemsland som ikke fulgte opp sine løfter.

– Vi krever dette minimumet av anstendighet, at de 16.000 flyktningene kan komme, i det minste, sa Jacint Comelles, en av de fremmøtte som snakket med nyhetsbyrået AFP.

– Det er veldig viktig at Barcelona er en by for håp i et Europa preget av usikkerhet og hvor fremmedfrykten øker, sa borgermesteren i Barcelona, Ada Colau, som deltok i demonstrasjonen.

Til sammenlikning tok andre EU-medlemmer som Tyskland inn 890.000 asylsøkere i 2015 og 280.000 til i fjor.