Mars-sonde tok bilde av hvitt krater

På en fotomontasje fra det Europeiske romfartsorganisasjonen ESA, hvor de har sammenstilt flere bilder av overflyvninger over Korolev-krateret, ser krateret ut til å være fylt med snø.

– Et vinter eventyrland på Mars, skriver de på sine nettsider.

Men det er ikke snø i krateret. Det er is, melder ESA i en pressemelding. Isen er ifølge romfartsorganisasjonen hele 1,8 kilometer tykk. Noe som kan tyde på at høydeforskjellene i krateret er større enn i amerikanske Grand Canyon.

Foto: ESA CC BY-SA 3.0 IGO / ESA

Krateret beskrives av forskere som en kuldefelle.

– Luften som blåser over isen kjøles ned og synker, dette skaper et lager med kaldluft som legger seg som et lokk oppå isen i krateret, skriver ESA.

Trolig beinkaldt

Krateret er oppkalt etter den sovjetiske rakettforskeren og romfartspioneren Sergei Korolev. og ligger langt nord på Mars.

Ifølge nyhetsbyrået TT, ligger det så langt nord som Grønland om man sammenligner med jorden. Det er i tillegg midt på vinteren på den nordlige halvkule på den røde planeten. Så det er store muligheter for at det er svært kaldt.

Det er ikke kjent hva slags temperaturer det er på overflaten ved Korolev-krateret, men lenger sør ved den amerikanske Mars-roboten Curiosity er dagtemperaturen på rundt 6 grader, mens det er over 70 minusgrader om natten.

.1. juledag hadde ESAs Mars-sonde sirklet rundt den røde planeten i 15 år.