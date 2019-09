Hajar Raissouni jobber for Akhbar al-Youm, en avis som har vært kritisk mot marokkanske myndigheter. Hun er også niesen til en muslimsk teolog som tidligere har ledet en innflytelsesrik religiøs gruppe, melder Reuters. En annen onkel er sjefredaktør i avisen hun jobber for.

Hevder de er gift

Hajar Raissouni og kjæresten hennes sier de ble viet i en religiøs seremoni og at de var i ferd med ordne med papirer så ekteskapet skulle bli formelt registrert hos myndighetene.

Mandag ble hun dømt til ett års fengsel for sex utenfor ekteskapet og for å ha gjennomført en abort. Partneren hennes er også dømt til ett års fengsel og legen hennes ble idømt to års fengsel. Han ble også fradømt retten til å praktisere som lege i to år.

En anestesilege og en sykepleier fikk en dom på betinget fengsel i henholdsvis ett år og åtte måneder.

Raissouni ble arrestert i Rabat i slutten av august idet hun var i ferd med å forlate legens klinikk. I retten har hun forklart at hun hadde fått behandling for indre blødninger, en forklaring legen hennes har støttet.

Hajar Raissouni vinket til familie, venner og støttespillere da hun ble fraktet til fengsel etter at dommen var falt. Foto: Belpresse / AP

Forbudt med sex utenfor ekteskapet

Saken har vekket oppmerksomhet i Marokko og ført til kraftige protester. I den muslimske kongedømmet Marokko er sex utenfor ekteskapet forbudt og abort er bare tillatt hvis mors liv er i fare.

– Vi er sjokkert over dommen, sier forsvareren hennes, Abdelmoula El Marouri. I et brev som er publisert i Raissounis avis forteller hun at hun satt i lange forhør om onklene sine, skriver avisen Le Monde.

En marokkansk menneskerettighetsgruppe sier de medisinske undersøkelsene av Raissouni ble gjennomført på en slik måte at det kunne ligne tortur. Den hevder også at rettssaken var et forsøk fra myndighetenes side på å stanse kritiske reportere.

Holdt legen under oppsikt

Aktor avviste disse påstandene. Han sa videre at legen hadde blitt holdt under oppsikt på grunn av mistanke om at han gjennomførte ulovlige aborter og avviste alle påstander om at saken hadde noe å gjøre med Raissounis arbeid som journalist.

Raissounis slektninger sier til AFP at dommen kommer til å bli anket.

I fjor ble flere enn 14.000 mennesker i Marokko tiltalt for å ha ført et utsvevende liv, skriver Le Monde. 3048 ble tiltalt for utroskap, 170 for homoseksuelle handlinger og 73 for å ha gjennomført ulovlig abort.