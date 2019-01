Marokkansk etterretning om arrestert sveitser: – Han oppfordret til å drepe turister

– Den sveitsiske mannen som er pågrepet for drapene på de to studentene er ikke direkte involvert i drapene, men han kjente de som utførte dem. Sammen hadde de sett på IS-videoer, og han var i kontakt med IS-operative i Syria, forteller El Khayam, lederen for Marokkos etterretningstjeneste BCIJ, til den sveitsiske avisen Tribune de Genéve og 24 heures.

– Var i direkte kontakt med IS i Syria

30. desember ble det kjent at en sveitser som bor i Marokko var arrestert og siktet for å ha en sentral rolle i rekrutteringen av terrorister i Marokko.

Mannen ble arrester i forbindelse med etterforskningen av drapene på norske Maren Ueland og danske Louise Vesterager Jespersen som ble funne drept i Atlasfjellene, nær byen Imlil, den 17. desember.

– Han har vært i direkte kontakt med IS i Syria og delte halshoggingsvideoer. I tillegg har han oppfordret de pågrepne, som var en del av terrorcellen, til å utføre terrorhandlinger rettet mot sikkerhetsvakter og turister i Marokko, sier El Khayam.

De to venninnene ble funnet drept ved foten av Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell, mandag 17. desember. Foto: Privat

BCIJ-lederen hevder sveitseren ble radikalisert i Genevé der han planla å angripe en smykkebutikk for å finansiere reisen til Syria for å bli med i IS. I stedet endte han opp i Marokko i 2015.

– Mannen prøvde først å bli medlem av en Koran-skole sør i Marokko, deretter flyttet han til Marrakech. Der møtte han en tradisjonell salafist som han fortalte at han ville perfeksjonere sin teologiske kunnskap. Han ble deretter satt i kontakt med en Imam i utkanten av Marrakech, forteller han.

Kripos vil ikke si noe om hvorvidt de har kjennskap til de siktedes tilknytning til IS i Syria.

– Når det gjelder hva de hovedsiktede har gjort tidligere er det marokkansk politi som må svare for det. Vi har fortløpende kontakt med dem, men vi kan ikke gå inn på enkeltinformasjon, sier Jonas Fabritius Christoffersen, medierådgiver i Kripos.

– Avverget terrorangrep i Danmark

Lederen av BCIJ forteller også at de på et tidligere tidspunkt har avverget angrep i Danmark og flere andre land.

– Siden bombingen av Casablanca i 2003 har vi hatt en kamp mot terrorisme som har vist seg å være effektiv. Vi har oppløst terrorceller i Marokko, men også avverget en rekke angrep i Frankrike, Belgia, Danmark og mange andre land, sier El Khayam til media.

Kripos' norske spesialutsending undersøker åstedet der de to kvinnene ble drept i desember. Politiets sikkerhetstjeneste bekreftet onsdag at de også har vært til stede i Marokko i forbindelse med etterforskningen. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

NRK fikk onsdag bekreftet at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vært i Marokko i forbindelse med drapene på Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24).

– Dette på grunn av sakens mulige tilknytning til terrororganisasjonen ISIL, sa seniorrådgiver Annett Aamodt i Politiets sikkerhetstjeneste til NRK.

PST vil imidlertid ikke kommentere hvorvidt de har kjennskap til om Marokkansk etterretning har bidratt til å avverge terrorangrep i europeiske land, eller i Norge.