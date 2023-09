Marko havnet i leirskredet: – Bilen bare fløy

Bare flaks gjorde at ingen ble alvorlig skadd da kvikkleireskredet delte E6-en i to ved Stenungsund, nord for Göteborg natt til lørdag.

En av dem som havnet i skredet, er Marko Mijatovic, som forteller om den vanvittige bilturen natt til lørdag.

– Jeg sluttet på jobben halv to på natten, satte meg i bilen og var på vei ut på E6-en. Jeg økte farten litt, og etter en liten stund kjente jeg bare at bilen fløy, forteller Mijatovic i et intervju med SVT.

– Jeg hadde ingen kontakt med bilen. Jeg kunne ikke styre. Bilen havnet etter hvert nede i diket.

Etter at bilen fløy ut, ble det mørkt.

Hørte skrik

På den andre siden av motorveien hørte han skrik.

Han sier han først ikke forsto hva som hadde hendt. Han lurte på om han hadde kjørt av veien.

– Jeg prøvde å komme meg ut. Det gikk ikke først. Da fikk jeg litt panikk. Så dyttet jeg hardt på døren og så løsnet den, forteller han.

Da Marko Mijatovic satte føttene ned, var det i leire.

Dagen etter kvikkleirskredet på E6 nær Göteborg Du trenger javascript for å se video.

Han sier det er vanskelig å si hvor dypt han var. Etter en stund klarte han å komme seg opp.

– Det var bekmørkt og det pøsregnet. Jeg var fortsatt i sjokk. Til slutt kom jeg meg ut på veien og begynte å gå. Etter hvert kom det brannbiler og ambulanser. Jeg viftet med armene, de stoppet og jeg fortalte hva som hadde skjedd, sier Mijatovic.

Tilbake

Fire biler og en buss kjørte ut i skredet. Bildene viser hvor farlig situasjonen var.

Tre personer havnet på sykehus med lettere skader. Tilstanden til de tre personene som ble innlagt på sykehus er stabil, men de er fortsatt på sykehus.

– Det er et helt utrolig hell i uhell at det skjedde på natten, sier Hanna Sofie Pedersen, sjef for strategisk klimatilpasning på Statens geotekniske institutt til svenske TT.

Redningstjenesten har fortalt at flere personer måtte heises ut av helikopter.

Dagen etter er Marko Mijatovic tilbake på restauranten sin og jobber igjen.

Albuen er litt vond og han er rystet, men ellers er det ikke noen spor som vitner om den sjokkerende opplevelsen Marko Mijatovic har vært gjennom.

– Jeg er fortsatt rystet og har litt vondt her og der. Men jeg er glad det gikk som det gikk, sier Mijatovic.