57 år gamle Mark Rutte skal nå overta sjefsstolen etter Jens Stoltenberg.

Stoltenberg, berømmer etterfølgeren sin og kaller han en «sann transatlantiker, en sterk leder og konsensusbygger».

Foto: skjermdump fra X

Mark Rutte har blitt nevnt som Stoltenbergs etterfølger, stort sett hver gang Stoltenberg trodde hans tid som Nato-sjef nærmet seg slutten.

Jens Stoltenberg – nest lengst i Nato Ekspander/minimer faktaboks Jens Stoltenberg er allerede den som har sittet nest lengst som generalsekretær i Natos 74 årige historie. De fleste av forgjengerne har sittet fireårsperioden de i utgangspunktet blir utnevnt for. Bare nederlenderen Joseph Luns vil ha lengre sjefstid enn Stoltenberg når han gir seg. Luns styrte forsvarsalliansen mellom 1971 og 1984. De to siste generalsekretærene før Stoltenberg, nederlandske Jaap De Hoop Scheffer og danske Anders Fogh Rasmussen, satt i fem år. Jens Stoltenberg tiltrådte som Nato-sjef 1. oktober 2014. Hans periode gikk ut høsten 2018, men er siden blitt forlenget fire ganger. Allerede i 2017 fikk Stoltenberg spørsmål om han kunne tenke seg å forlenge perioden sin med to år, til høsten 2020. Noe han sa ja til. Våren 2019 kom spørsmålet opp igjen: Denne gangen om han kunne sitte enda to år, frem til 1. oktober 2022. Også denne gangen samtykket han. Vel et halvt år før han skulle vende hjem til Oslo og oppgaven som sentralbanksjef gikk Russland til full invasjon av nabolandet Ukraina. Og spørsmålet kom på nytt: Kunne han bli i sjefstolen enda litt til? Stoltenberg sa fra seg jobben i Norges Bank og ble i Brussel. Sluttdato ble satt til 30. september 2023. Flere, inkludert den amerikanske presidenten, ønsket at Stoltenberg skulle bli i generalsekretærjobben i to nye år. At det endte med ett skyldes Frankrike. Det er vel kjent i diplomatkretser at franskmennene og den franske presidenten ikke er fullt så begeistret for den tidligere norske statsministeren som eksempelvis den amerikanske. Det viste seg at Nato-landene slet med å bli enige om en etterfølger og Stoltenberg ble spurt om han kunne styre Nato-skuta ett år til. Han sa nei, med beskjeden om at han ville hjem til Norge. Men da USAs president Joe Biden på tomannshånd under møtet i Det hvite hus sommeren 2023 innstendig ba ham bli sittende, gav Stoltenberg etter. Ny sluttdato er 30. september 2024.

Men Rutte sa lenge at han foretrakk nederlandsk politikk.

Det er en politisk veteran som nå skal lede verdens største forsvarsallianse.

Høsten 2022 var den liberalkonservative politikeren blitt Nederlands lengstsittende statsminister, med sine 12 år.

Da den fjerde koalisjonsregjeringen sprakk i fjor sommer på grunn av uenigheter rundt innvandring, overrasket han med å si «nok er nok». Og la til at hvis noen ønsket ham som Nato-sjef, så ville han stille opp.

Selv sa Rutte at det sannsynligvis ville ende med en kvinne.

Statsminister Jonas Gahr Støre skriver til NRK at Ruttes lange politiske erfaring vil være viktig i tiden fremover.

Den erfarne nederlandske statsministeren regnes for å være en av de mest tilgjengelige regjeringssjefene, både i EU og Nato. Foto: Johanna Geron / Reuters

Bak lukkede dører

Det er ingen formell prosess når forsvarsalliansen skal velge generalsekretær, utover at generalsekretæren tradisjonelt kommer fra Europa, mens den militære øverstkommanderende kommer fra USA.

Den formelle utpekingen skjer i Natos råd, av forsvarsalliansens faste ambassadører.

Ellers skjer det meste bak lukkede dører. Gjennom samtaler mellom ambassadørene, utenriksministre, forsvarsministre og regjeringssjefer.

Håpet var å komme til enighet før påske. Så under Natos utenriksministermøte i slutten av mai. Så under Natos forsvarsministermøte denne uken.

Klokken har tikket raskt mot det store toppmøtet i Washington D.C. i begynnelsen av juli, der Natos 75 år skal markeres.

Det tar seg dårlig ut å skulle markere selve mottoet i forsvarsalliansen «en for alle og alle for en» hvis den samme alliansen ikke klarer å bli enige om ny sjef.

Alle disse skal bli enige før en ny Nato-sjef blir pekt ut. Her fra Natos forrige toppmøte i Vilnius i juli i fjor. Foto: Andrew Carallero-Reynolds / AP

Men der det opprinnelig var 12 medlemsland som skulle bli enige om ett navn – eller en mann – er det nå 32 land.

Nato sine 32 medlemsland Ekspander/minimer faktaboks Fra dannelsen i 1949: Belgia

Canada

Danmark

Frankrike

Island

Italia

Luxembourg

Nederland

Noreg

Portugal

Storbritannia

USA Fra 1952: Hellas

Tyrkia Fra 1955: Vest-Tyskland Fra 1982: Spania Fra 1990: Tyskland (Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble ett land) Fra 1999: Polen

Tsjekkia

Ungarn Fra 2004: Bulgaria

Estland

Latvia

Litauen

Romania

Slovakia

Slovenia Fra 2009: Albania

Kroatia Fra 2017: Montenegro Fra 2020: Nord-Makedonia Fra 2023: Finland Fra 2024: Sverige

Da Stoltenberg i fjor ble bedt om å ta nok ett år – hans fjerde forlengelse – skal grunnen ha vært mangel på enighet om etterfølgeren.

«De fire store» enige på bakrommet

I februar kom Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA ut av samtaleskapet og sa de stilte seg bak nederlenderen som ny Nato-sjef.

Rutte blir den fjerde nederlandske generalsekretæren i løpet av Natos 75-årige historie.

Det er det ikke alle som er like begeistret for.

Flere av Natos medlemsland i Sentral- og Øst-Europa mente tre tidligere nederlendere fikk holde. Det på toppen av tre briter, to belgiere, en tysker, en italiener, en spanjol, en danske og en nordmann. Og, alle menn.

Mange mente derfor at tiden var inne for en kvinne. Eller en fra Natos nyere medlemmer i øst. Og aller helst, en med erfaring som regjeringssjef.

Mark Rutte har ikke bare samme statsministerbakgrunn som Jens Stoltenberg. Han regnes for å ha mange av de samme personlige egenskapene, som nå blir ansett som viktige når 32 land skal bli enige. Foto: Yves Herman / Reuters

Det har blitt brukt mot Ruttes kandidatur – i tillegg til at han er mann fra Vest-Europa – at Nederland ikke før nå oppfyller kravet om å bruke 2 prosent av landets bruttonasjonalprodukt på forsvar, mens mange av landene i øst bruker langt mer.

Romanias president Klaus Iohannis lanserte derfor seg selv som offisiell kandidat.

Ungarns mektige statsminister Viktor Orban gjorde det klart at Mark Rutte ikke var noen Ungarn-venn. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom også med sine innvendinger.

Mange fryktet derfor en reprise av Sverige-rotet.

Bevegelse fra Orban

I slutten av april dro den nederlandske statsminister til Ankara og møtte Erdogan.

Og presidenten, som er kjent for å holde ut lenge hvis han ønsker å oppnå noe, sa ja etter å ha fått det han omtalte som «tilfredsstillende svar».

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tilhørte først fløyen av land som ikke ville gi grønt lys for Rutte, men etter samtaler i Istanbul i april sa Erdogan at landet støttet Ruttes kandidatur. Foto: HANDOUT / AFP

Til slutt gjensto tre land; Ungarn og Romania, med Slovakia på slep.

I et intervju i forrige uke signaliserte Viktor Orban at han kunne godta Mark Rutte, under følgende forutsetninger:

Rutte måtte beklage tidligere «fornærmende uttalelser» om Ungarn og Orban, og Rutte måtte love at Ungarn ikke trenger å delta i militære operasjoner i Ukraina rettet mot Russland.

Per nå er det ingen som krever, planlegger eller forbereder en slik militær operasjon fra Nato-hold. Og det er ingen plikt for medlemslandene å delta i militære operasjoner utenfor alliansens territorium.

​​​​​​​Ungarns statsminister Viktor Orban og Donald Trump har et hjertelig forhold. Frykten i Nato-kretser har vært at Orban skulle trenere prosessen med ny Nato-sjef frem til det amerikanske presidentvalget. I mars var Orban på besøk hos Trump i hans hjem Mar-a-Lago i Florida. Foto: ZOLTAN FISCHER / AFP

Avtroppende generalsekretær Jens Stoltenberg har i tillegg denne uken vært på besøk i Budapest, hvor han kom med løfter for å blidgjøre Orban.

Stoltenberg forsikret Orban at Ungarn ikke trenger å bidra med penger eller personell i Natos støtte til Ukraina. Til gjengjeld lovet Orban ikke å blokkere den langsiktige Nato-støtten, som Stoltenberg forsøker å få på plass.

Valget i USA

Det kommende presidentvalget i USA i november har også spøkt i bakgrunnen.

Sittende president Joe Biden står på samme grunn som amerikanske presidenter har stått på siden 1949; Nato og de europeiske allierte er pilaren i USAs sikkerhet, slik Nato og USA er for Europa.

Mark Rutte var på besøk hos USAs president Joe Biden i Det hvite hus i januar. Det kan ha vært avgjørende for at USA tidlig gikk ut med støtte til Rutte sammen med Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Foto: Carolyn Kaster / AP

Donald Trump derimot skapte stor furore i forsvarskretser de fire årene han var president, spesielt med sine gjentatte trusler om å trekke USA ut av alliansen.

Trump som presidentkandidat fortsetter med det samme nå, blant annet med å si at han ikke akter å forsvare land som ikke betaler nok. Han sår også tvil om videre støtte til Ukraina i krigen mot Russland.

Avtroppende Nato-sjef Jens Stoltenberg har fått mye av æren for at Nato kom «helskinnet» fra Trump-tiden.

Men også Mark Rutte skal ha tatt sin «tørn», og regnes som en av de europeiske lederne som håndterte Trump best. Det har trolig også spilt inn i valget av nederlenderen.

Etter hvert som faren for fire nye kaotiske sikkerhetspolitiske år kan nærme seg, har Rutte sagt at Europa må slutte å syte, klage og mase over Trump og heller fokusere på hva verdensdelen selv kan gjøre for å styrke forsvaret og hjelpe Ukraina.

Jens Stoltenberg har ledet Nato siden 1. oktober 2014.

Nordmannen vil kun ha nederlenderen Joseph Luns foran seg på statistikken når han gir seg 30. september, og altså blir etterfulgt av en ny nederlender.