Maratonløper lager kunstverk med føttene

Du tar på deg joggeskoene, og løper ut døra. Endelig har du ikke noe fastsatt mål, noe du må gjøre, ja, bortsett fra å løpe da.

For Lenny Maughan er ikke alle løpeturer akkurat sånn. I de siste fire årene har han løpt gjennom San Franciscos gater med et kart printet ut på papir, merket med piler og streker på akkurat de veiene han må løpe på.

Og resultatet? Kunst.

Det var The Guardian som først omtalte saken.

En tacofigur ble til etter at Lenny Maughan løp i San Franciscos gater. Foto: Lenny Maughan/Strava

– Noe annerledes og originalt

Maughan bruker løpeappen Strava til å tegne strekene som, når løpeturen er over, blir til ulike figurer. Frida Kahlo, Batman, og en fot er blant de tingene han har tegnet opp.

Den ivrige løperen forteller til The Guardian at kunstverkene på ingen måte var nøye planlagt. Da løpe-appene først ble populært, begynte joggere verden over å tegne opp organer. Maughan ville ta et steg videre, og gjøre noe «annerledes og originalt».

Og det er ikke korte turer han løper. Maughan, som ofte deltar i maratonløp, løp i hele 4,5 mil for å tegne opp figuren til Frida Kahlo, en tur som tok godt over seks timer.

– Jeg lager gatene hjemmekjære

Flere av bildene har direkte forbindelse til San Francisco, og han har blant annet tegnet staten California, en brannhjelm og en øks til ære for brannvesenet som slukker skogsbranner, et økende problem i delstaten.

«Barfotløping» kaller Lenny Maughan denne tegningen på løpeappen Strava. Foto: Lenny Maughan/Strava

Maughan, som har bodd i San Francisco i over 20 år, mener at kunstverkene er en måte å gjøre gatene til «hans egne».

Nå oppfordrer han andre løpere til å gjøre det samme på deres hjemsted.