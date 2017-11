Mannen Trump kalte drittsekk kåret til «årets statsborger» – får støtte fra «Black Power»-ikon

I 2013 var den amerikanske fotballspilleren Colin Kaepernick på forsiden av GQ Magazine fordi han var en av de beste spillerne i verden. Fem år senere pryder 30-åringen atter en gang magasinets forside, men av en helt annen grunn.

Tidligere denne uken kåret GQ Kaepernick til «årets statsborger» for hans protest mot politibrutalitet mot svarte.

Fordømt av Trump

I 1968 var det en annen amerikansk idrettsutøver som fikk rasedebatten til å blusse opp i statene. John Carlos og Tommie Smith kom begge på pallen under 200-meteren i Mexico-OL. Da de skulle få medaljene sine holdt de en knyttneve med sort hanske i været under nasjonalsangen.

IKON: Dette bildet av Tommie Smith (t.h.) og John Carlos (i midten) fra OL i 1968 har blitt et ikon på rasekampen i USA. Foto: Anonymous / AP

– Om jeg vinner, er jeg en amerikaner, ikke en svart amerikaner. Men om jeg gjorde noe galt, da vil de si at jeg er en neger, forklarte Smith etter protesten.

«Black Power»-protesten ble først fordømt av daværende IOC-president Avery Brundage, men den startet også en debatt som endret det amerikanske samfunnet. Den sorte knyttneven har etter hvert blitt et ikon på rasekampen i USA.

Drøye 50 år senere ville Colin Kaepernick prøve å utrette noe av det samme ved å knele under nasjonalsangen før NFL-kamper. Det fikk Donald Trump til å fordømme protestene, ligaen og Kaepernick.

– Hadde dere ikke elsket det om eierne sa «få den drittsekken av banen med en gang. Ut! Du har sparken!», ropte presidenten fra talerstolen i Alabama i september.

Det utløste en rekordhøy andel NFL-spillere som knelte under nasjonalsangen uka etterpå.

KNELTE: Kaepernick knelte under nasjonalsangen gjennom hele 2016-sesongen. Siden har han ikke vært på et NFL-lag. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Får støtte

Kaepernick valgte å bryte kontrakten med San Francisco 49ers etter fjorårssesongen, for å se seg om etter et nytt lag. Det har han ikke klart. Ingen av de resterende 31 NFL-lagene har hatt lyst på mannen som var ett kast unna å vinne Super Bowl i 2013.

TOUCHDOWN: Colin Kaepernick var i 2013 regnet som en av de absolutt beste spillerne i ligaen. Her løper han inn en touchdown under Super Bowl XLVII. Foto: Christian Petersen / AFP

I oktober sendte Kaepernick en offisiell klage til NFL, der han antyder at ligaen har sørget for at han ikke har blitt signert.

Nå går flere idrettsutøvere sammen for at Kaepernick skal bli signert av et NFL-lag. En av dem er «Black Power»-forkjemper John Carlos.

– Det er nå tydelig at Colin Kaepernick ikke har blitt signert av noe NFL-lag på grunn av hans mot og vilje til å «snakke sannhet til makten», skriver gruppen i en pressemelding.

Gruppen sammenligner Kaepernicks situasjon med andre amerikanske idrettshelter som har blitt urettferdig behandlet.

– Legendariske utøvere som Muhammad Ali, Tommy Smith og John Carlos ble ikke respektert da de brukte deres plattform for å snakke ut mot rasisme og urettferdighet. Nå er de hyllet som forkjempere som var forut for deres tid. Det er på tide at vi hyller forkjemperne fra starten av.

– Vi vil at NFL-eiere, managere og trenere skal ha mot til å signere Colin Kaepernick, og stå sammen med oss på riktig side av historien, avslutter dem.