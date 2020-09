Mannen som skulle redde Libanon, gir opp

Moustapha Adib, som inntil for en måned siden var landets ambassadør til Tyskland, gav i formiddag president Michel Aoun beskjed om at han trekker seg fra oppdraget som landets nye statsminister.

Begrunnelse: Det er helt umulig å bli enige om hvem som skal sitte i en kriseregjering.

President Aoun sa for få dager siden at «Libanon vil gå til helvete» hvis ikke en ny regjering snart kommer på plass.

Landet har lenge stått på kanten av det økonomiske stupet og er i praksis bankerott. Og enda verre ble det etter den store eksplosjonen på havna 4. august, hvor 3000 tonn med ammoniumnitrat gikk i lufta og blåste vekk deler av Beirut sentrum.

Hva som skjer nå, er uvisst.

Utenlandske støttespillere nekter å låne Libanon mer penger, inntil en ny regjering og politiske og økonomiske reformer er på plass.

Det libanesiske pundet falt kraftig da nyheten sivet ut fra presidentpalasset i dag.

Abid sier han gir opp av hensyn til landet han ble satt til å redde.

– Jeg beklager mest at jeg fortsatte forsøket med å få dannet en regjering, etter at det ble klart at kravene jeg satte var dømt til mislykkes, sa Moustapha Adib etter møtet hos presidenten.

Han ønsker en mulig etterfølger «lykke til med den vanskelige oppgaven.»

Landet er kjent for sine rekordlange forsøk når det gjelder å bli enige om hvem som skal styre. Men mange hadde håpet at alvoret nå skulle gjøre det enklere.

Den libanesiske diplomaten Mustapha Adib under pressekonferansen i presidentpalasset etter at det er klart at han gir fra seg statsministeroppdraget. Foto: Mohamed Azakir / Reuters

Full krise på flere fronter

Den 48 år gamle Berlin-ambassadøren ble pekt på som ny statsminister i slutten av august. Han var før diplomatkarrieren rådgiver og stabssjef for tidligere statsminister Najib Mikati og har undervist i politikk ved ett av Libanons universiteter.

Et flertall av partiene i nasjonalforsamling samlet seg om Moustapha Adib, etter at to andre kandidater var vraket.

Adib gjorde det klart at kriseregjeringen han skulle lede måtte bestå av partinøytrale eksperter, for å unngå den politiske handlingslammelsen som har bragt tusener av rasende folk ut i gatene.

Den nasjonale økonomien er i full krise. Banker og statskassen er nærmest tomme for penger og det råder hyperinflasjon. Fattigdommen øker, det samme gjør arbeidsløsheten. Koronaviruset herjer og på toppen kom eksplosjonen som jevnet deler av Beirut sentrum med jorden.

Fakta om den økonomiske krisen i Libanon Ekspandér faktaboks Libanon sliter med stor gjeld og stort budsjettunderskudd, høy arbeidsledighet og omfattende korrupsjon.

Under Pariskonferansen i april 2018 fikk landet tilsagn om rundt 11 milliarder dollar, eller over 103 milliarder kroner, i bistand de kommende årene for å møte de vanskene flyktningkrisen har skapt.

Giverne stiller imidlertid krav om omfattende budsjettkutt og reformer.

Forslag om kutt i offentlige lønninger, pensjoner og velferdsordninger har møtt stor motstand, og det har vært mange store og til dels voldelige demonstrasjoner i landet det siste året.

Krigen i Syria har skapt store problemer for Libanon, der hver sjette innbygger er syrisk krigsflyktning. Landet var fra før hjem for mange palestinske flyktninger.

* I henhold til Libanons maktfordelingsprinsipp skal presidenten være kristen, statsministeren sunnimuslim og nasjonalforsamlingslederen sjiamuslim. Plassene i nasjonalforsamlingen skal deles likt mellom kristne og muslimer. Den kompliserte styringsstrukturen gjør reformarbeidet krevende. Kilde: NTB

Det er lite igjen av havneområdet i Beirut etter at flere tusen tonn med ammoniumnitrat eksploderte som følge av en brann. Eksplosjonen skal ha vært en av de kraftigste i verdenshistorien utenom eksplosjonene etter bruk av atomvåpen. Foto: Thibault Camus / AP

Maktfordelingens bakside

Makten i Libanon er fra gammelt av fordelt på ulike politiske og religiøse grupperinger.

Presidenten skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og lederen av nasjonalforsamlingen sjiamuslim. Postene i regjeringen skal ha en tilsvarende fordeling.

Dette har sikret maktbalansen i det sammensatte landet, som har vært nær på å bli revet i stykker. Men det kompliserte systemet har sine begrensninger.

Det har også opprettholdt privilegiene til landets politiske og økonomiske eliter.

Libanon ligger dessuten sårbart til mellom mektige naboer, som også vil ha sitt å si. I tillegg vil også naboenes støttespillere og motstandere ha et ord med i laget.

En demonstrant i Beirut holder opp en plakat med tegninger av president Michel Aoun, lederen av nasjonalforsamlingen Nabih Berri og lederen av Hizbollah Hassan Nasrallah som hun mener ødelegger. Foto: Anwar Amro / AFP

Uenighet om hvem som skal bestemme

Moustapha Adib er i tråd med maktfordelingen sunnimuslim.

Det skal ha vært uenigheter med de sjiamuslimske grupperingene Hizbollah og Amal som førte til at han nå kaster kortene.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters nekter de å gi fra seg finansministerposten, selv om det i utgangspunktet var enighet om at landet trenger nye krefter. Sanksjoner som USA nylig har innført mot navngitte politikere, inkludert en tidligere finansminister, skal også ha gjort sitt.

Den sjiamuslimske fløyen krever også at de fortsatt får utnevne «sin andel» av ministre.

Enkelte departementer har vært kontrollert av samme parti eller religiøse fraksjon i årevis. Dette systemet mener Adib at Libanon må bort fra, skal landet overvinne problemene.

De sjiamuslimske grupperingene klaget også over at Adib ikke rådførte seg nok om hvilke eksperter han ønsket inn i regjeringen, noe presidenten beklaget på statsministerens vegne.

– Her trengs politisk endring, sa den franske presidenten Emmanuel Macron da han besøkte Beirut et par dager etter den enorme eksplosjonen som la deler av byen i ruiner. Foto: Thibault Camus / AP

Krangler videre

Reaksjonene på Moustapha Adib trekker seg før han i det hele tatt fikk startet, er sterke i det politiske miljøet, gitt landets krisetilstand.

Tidligere statsminister Saad al-Hariri, som gikk av i januar som følge av store folkeprotester, mener de sjiamuslimske partiene vil angre på at de står på sitt og ikke lenger vil være med på endringer som de har forpliktet seg til.

Representanter for den sjiamuslimske fløyen gir overfor nyhetsbyrået AFP uttrykk for at de fryktet Adib ville bli styrt av Hariri. Dermed ville man være like langt i å bryte de eksisterende maktstruktrene.

Aktivister som har stått i front av protestene det siste året, uttrykte sin skepsis til Moustapha Adib da han ble pekt på som landets nye redningsmann.

De hevdet han er en del av det samme systemet som har feilet. De viste til at landets nylig avgåtte statsminister Hassan Diab også lovet en uavhengig ekspertregjering da han tiltrådte, men ikke fikk det til.

Det så lovende ut da Libanons president Michel Aoun (i midten) og lederen av nasjonalforsamlingen Nabih Berri (t.v.) og påtroppende statsminister Mustapha Adib (t.h.) møttes på presidentens kontor 31. august. Nå må de to førstnevnte finne peke på en ny statsminister. Foto: Dalati Nohra / AP

Macron bedt om å hjelpe

Den sjiamuslimske lederen av nasjonalforsamlingen, Nabih Berri, sier han fortsatt støtter den franske planen om en partiuavhengig regjering.

Frankrikes president Emmanuel Macron har tatt til orde for dyptgripende endringer i Libanon.

Frankrike styrte Libanon som et protektorat mellom første og andre verdenskrig. Selv om det er gått 75 år siden Libanon ble en selvstendig nasjon, er båndene fortsatt tette.

De mest radikale har bedt Frankrike gripe inn, for å sikre at landet får et nytt styresett. En slik løsning avviser Macron.

Men den franske presidenten krever resultater og reformer hvis det internasjonale samfunnet skal gå inn med hjelp.

Han har forlangt at energisektoren må reformeres, banksektoren og landets sentralbank må granskes, det samme med den ustrakte korrupsjonen og det som antas å være utstrakt smuglervirksomhet knyttet til grupper med politiske forbindelser.

Adib lovet å gå i gang med arbeidet, så snart en regjering var på plass. Øverst på prioriteringslisten var å få til en avtale med Det internasjonale pengefondet (IMF) om økonomisk krisehjelp.

Nå må en annen overta den oppgaven.