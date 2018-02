Mannen bak rasistisk motivert angrep: Spurte etter kvinnen han skjøt

28-åringen beskrives å være «uten anger», men han skal ha spurt forsvareren sin, advokat Giancarlo Giulianelli, hvordan det gikk med den ene kvinnen som ble såret i angrepet.

– Hvordan går det med jenta? Jeg ville ikke såre henne, sa Traini, ifølge La Repubblica.

Traini skjøt lørdag mot flere afrikanske migranter i byen Macerata, hvorav seks av dem ble såret. Den eneste kvinnen blant dem var en 25-åring fra Nigeria.

Rasistisk motivert

Italias innenriksminister, Marco Minniti, har sagt at rasehat var motivet for skytingen.

Hjemme hos Traini har man blant annet funnet en utgave av Hitlers «Mein Kampf», i tillegg til andre nazigjenstander. Bilder viser at han hadde et hakekors tatovert i ansiktet.

Traini har innrømmet at han sto bak. Han har uttalt at han ønsket å «hevne» en 18 år gammel italiensk jente som ble funnet drept sist onsdag.

En 29 år gammel nigeriansk mann har vært mistenkt å stå bak drapet.

– Politisk problem

Macerata-ordfører Romano Carancini har sagt at skyteepisoden ikke kan ses som en isolert handling, men en utvikling «som må stoppes og bekjempes», ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Politietterforskere ved bilen 28 år gamle Luca Traini kjørte da han skjøt mot afrikanske migranter. Foto: Stringer / Reuters

Advokat Giulianelli fordømmer klientens «onde handling», som han mener er et politisk problem.

– Folk stopper meg på gata i Macerata for å komme med støtte til Luca. Det er urovekkende, men det gir et bilde på det som skjer, sier advokaten.

– Høyre, venstre, sentrum, hvordan har man håndtert migrasjonsproblematikken? Hvis dette er resultatet – Luca er bare toppen av isfjellet, fortsetter Giulianelli.

Han mener det ikke nødvendigvis alltid handler om rasisme, og sier politikerne ikke har kommet med gode nok svar.

– Høyresiden har utnyttet det, venstresiden har ignorert og undervurdert det, hevder advokaten.

Innvandring på agendaen

Lega Nord-leder Matteo Salvini vil deportere 150.000 innvandrere det første året, dersom han blir statsminister. Foto: Alessandro Garofalo / Reuters

I 2017 stilte Traini som kandidat for det høyreorienterte populistiske partiet Lega Nord ved kommunestyrevalget i Corridonia i Macerata-provinsen.

Partileder Matteo Salvini har i et intervju uttalt at han ikke husker 28-åringen og har fordømt angrepet. Salvini har imidlertid også uttalt at volden var en konsekvens av masseinnvandring de seneste årene.

Politikere på venstresiden har siden angrepet lagt skylda på høyresida, og da spesielt på Lega Nord.

Politikeren Laura Boldrini kritiserer Salvini og høyresida for utspill om innvandring. Foto: Andreas Solaro / AFP

– Salvini skaper frykt og kaos og bør beklage overfor det italienske folk, sier Laura Boldrini fra det venstreorienterte partiet Liberi e Uguali, ifølge Reuters.

Flere enn 600.000 flyktninger og migranter har tatt seg til Italia i løpet av de siste fire årene. Innvandringen er blant temaene som har fått stor oppmerksomhet i forkant av valget på ny nasjonalforsamling 4. mars.